Добровольным накоплениям добавляют гарантий

Россияне будут копить на пенсию самостоятельно и добровольно, а государство предоставит гарантии и налоговые льготы. Минфин представил собственную версию реформы пенсионных накоплений, а замглавы ведомства Алексей Моисеев раскрыл “Ъ FM” некоторые детали будущих изменений. В частности, он рассказал, что средства на счетах в НПФ, сформированные до заморозки 2014 года, граждане смогут объединить с отчислениями в рамках новой системы. Ранее власти обсуждали концепцию индивидуального пенсионного капитала. Согласно ей, взносы в накопительную часть вместо работодателя будет платить сам работник — до 6% от своей зарплаты. Будет ли новая система от Минфина привлекательной для граждан? И почему у экспертов возник эффект дежавю? Об этом — Григорий Колганов.

Минфин с Центробанком с 2016 года готовили реформу накопительной части. Их проект назывался «индивидуальный пенсионный капитал» и предполагал автоподписку. Но президенту такое принуждение не нравилось. И вот ведомство Антона Силуанова представило проект с добровольным участием. А чтобы не путали, нарекли его гарантированным пенсионным продуктом. Обещают госгарантии, льготы и некоего центрального администратора. А еще — опцию перевода уже накопленного, рассказал в эксклюзивном комментарии “Ъ FM” замглавы Минфина Алексей Моисеев:

— Если гражданин откроет такой счет, у него будет опция присоединить к своему новому плану пенсионные накопления. Нет смысла гражданину иметь два гарантированных плана, поэтому мы такую опцию предлагаем. — Деньги останутся там же, в негосударственных пенсионных фондах? — Конечно. — Что за фигура центрального администратора предполагается? — Расчет будут вести через центрального администратора. Тогда он будет знать те потоки, которые куда-то когда-то шли. То есть гражданин будет платить не напрямую в пенсионный фонд, а через этого человека. — А гарантирование какое-то дополнительное предполагается? — Нет, точно такое же, как и в существующей системе.

Важно понимать, что после заморозки 2014 года всякая реформа накопительной части предполагает дополнительные платежи со стороны гражданина. При этом с работодателя не снимается обязанность отчислять 22% от зарплаты работника в пользу нынешних пенсионеров. Станет ли новая система настолько привлекательной для россиян, чтобы они пришли в нее добровольно? Ранее негосударственные фонды прозрачно намекали, что такой порядок участия может свести их бизнес на нет. Но сейчас, кажется, рады концепции Минфина. По крайней мере, гендиректор управляющей компании «ТН Инвест» Дмитрий Александров видит в ней сплошные плюсы: «Это решение для среднего класса, для людей, которые могут себе позволить накапливать в принципе.

Есть гарантия, возможность досрочного выхода на пенсию, с точки зрения использования этих денег — собственность на эти средства.

Граждан сюда не загоняют. Шансы есть для НПФ, по крайней мере, это отсутствие опасения, что пенсионные накопления так или иначе изымут, а второе — новые возможности для НПФ».

Неужели в проекте Минфина достаточно стимулов для такого оптимизма? Не все детали будущей системы пока известны, но госгарантии, если они останутся теми же, вряд ли замотивируют население, считает доцент кафедры мировой экономики, финансов и страхования Академии труда и социальных отношений Константин Добромыслов: «Уже есть закон о гарантировании пенсионных накоплений. Смешно это — вам гарантируют в номинале выплатить то, что вы 40 лет назад платили, то есть по существу шиш, потому что за эти годы ваши деньги обесценятся в 67 раз, вот и поделите. Допустим, 10 тыс. руб. вы положили, на 67 разделили — получили 150 руб».

Также пока не ясно, какими льготами власти собираются завлекать в новую систему. Фискальные бонусы для бизнеса есть и сейчас, если он участвует в корпоративных пенсионных программах — на размер отчислений сокращается его налогооблагаемая база. Но частный и некрупный сектор это стимулирует слабо. Похожая ситуация и с налоговыми вычетами для граждан, говорит финансовый советник Наталья Смирнова. По просьбе “Ъ FM” она рассчитала размер льготы для работника с зарплатой в 100 тыс. в месяц и добровольными отчислениями в 6%. «Если человек в месяц отчисляет по 6 тыс. руб., умножаем на 12, получаем 72 тыс. руб. И получаем 9,36 тыс. руб., то есть полтора взноса в год государство дарит. Если в рамках новой инициативы оставят как сейчас, тогда для меня большой вопрос какой-либо мотивации именно для этой программы»,— заключает Смирнова.

Но главный вопрос: поможет ли новая система скопить на достойную старость? В этом уравнении сейчас очень много неизвестных, но расчеты независимого аналитика, бывшего сотрудника крупной управляющей компании Сергея Звенигородского оптимизма не добавляют: «Если брать НПФ на сегодняшнем отрезке, то их доходность — это инфляция плюс 1-2%. Если зарплата 100 тыс. руб., с нее 6 тыс. руб. откладываете, плюс за вас откладывает работодатель, то есть пенсия будет где-то в современных деньгах в районе 15-18 тыс. руб».

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Получается, проект Минфина не вызовет массового притока россиян в добровольные накопления. Но, кажется, властям такая ситуация только на руку: если новая система вдруг не сработает, пострадавших будет немного, можно даже им все компенсировать.

Законопроект находится на согласовании в Министерстве труда и соцзащиты. По плану Минфина, если все пройдет штатно, заработать новая система накоплений сможет уже с 2020 года.