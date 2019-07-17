Россияне настроились на достойную старость

Россияне созрели для создания пенсионных накоплений, но пока не знают, как это делать. Результаты опроса ВЦИОМ показали, что подавляющее большинство граждан не рассчитывает на государство и хотело бы самостоятельно откладывать на достойную старость. Однако выбирают для этого инструменты, которые способны обеспечить лишь незначительную прибавку к пенсии. Как россияне копят деньги? И можно ли это делать более эффективно? Выяснял Григорий Колганов.

Результаты опроса ВЦИОМ преисполнены оптимизма: лишь 24% респондентов не собираются дополнительно копить на старость. Остальные хотели бы меньше зависеть от государства и самостоятельно откладывать деньги. Цифры впечатляющие, но с реальной картиной клиентской базы негосударственных пенсионных фондов совсем не сходится, отмечает первый замгендиректора «Газфонд пенсионные накопления» Антон Шпилев. Из 70 млн экономически активного населения от силы 10% хранят деньги в НПФ. «На практике мы видим, что цифры совершенно другие. Пока тех, кто участвует в добровольных программах, 7 млн человек. Причем больше половины — это участники корпоративных пенсионных программ, когда работодатель платит. Самостоятельно, лично накапливает не больше 2 млн человек», — пояснил Шпилев.

Противоречия с данными ВЦИОМ здесь нет. Согласно результатам опроса, на негосударственные фонды надеется лишь каждый десятый респондент. Куда популярнее банковский депозит, вложения в недвижимость и наличность — рублевая и валютная. Понять скепсис россиян по отношению к НПФам несложно: отчисления в накопительную часть государство замораживает уже пять лет, а с рынка в последнее время со скандалом уходят крупные игроки, растерявшие все доходы клиентов. Но и альтернативные инструменты вряд ли обеспечат достойную старость, говорит аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин. Разве что наличная валюта способна тягаться с реальной инфляцией, остальное существенной прибавки точно не принесет, добавляет эксперт: «Ставки по кредитам банков — 10-20%, а депозиты, естественно, ниже. Если мы говорим о недвижимости, то это очень популярная тема, рынок уже перерос ВВП в десятки раз. Поэтому сейчас потенциал для роста ограничен.

Но этот рынок не защитит от инфляции».

Но есть ли инструменты, способные обеспечить достойную старость? И, собственно, сколько россиянам нужно? На последний вопрос недавно ответил НПФ Сбербанка: граждане готовы довольствоваться ежемесячной суммой в 30-40 тыс. руб. Добиться такого уровня к старости несложно, если отказаться от консервативной стратегии в пользу более рискованной, убеждена независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Индивидуальный инвестиционный счет предусматривает налоговый вычет до 400 тыс. руб. ежегодно. Это больше чем вычет по программам негосударственных пенсионных фондов — 120 тыс. руб. Средняя доходность по такому счету будет около 12-15% годовых в рублях. Есть вариант инвестировать исключительно в валюте и таким образом уберечь себя от нестабильности нашей российской валюты».

Но это похоже на очень осторожную мечту. Специалисты говорят, что стремиться надо к сохранению уровня трудового дохода. Для столицы это, если верить Мосгорстату, в среднем 80 тыс. Сумма не космическая, хотя сейчас редкий пенсионер может ею похвастаться. Чтобы обеспечить себе подобную прибавку, придется стать чуть ли не профессиональным инвестором, признает инвестиционный советник «Альфа Private» Андрей Верхоланцев: «Финансовый рынок дает такие возможности. Это в меньшей степени акции, потому что инструмент очень волатильный, в большей степени облигации, причем консервативные — это, прежде всего, ОФЗ, либо облигации квазигосударственных эмитентов, по сути, государственных компаний. Поэтому люди, которые желают выйти на какой-то приемлемый уровень пенсии, так или иначе должны погружаться в мир инвестиций».

Получается, для по-настоящему достойной пенсии потребуются специальные финансовые знания и готовность рисковать, что под силу не каждому. Похоже, понимают это и многие россияне, а потому от них часто можно услышать о еще одной стратегии — инвестициях в детей, которые вырастут, станут успешными и позаботятся о родителях на старости лет.

До 2014 года россияне делали обязательные отчисления в накопительную часть пенсии. Однако пять лет назад эту систему заморозили. Мораторий неоднократно продлевался, пока власти не решили отказаться от такого механизма в пользу модели индивидуального пенсионного капитала на добровольной основе. Впрочем, чиновники еще не приступили к обсуждению новой концепции.