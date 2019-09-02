Механизм выплат пенсий отправят на пересмотр

В ПФР придумали, как выплачивать замороженную накопительную часть пенсии. Большинство пенсионеров получит всю сумму сразу. Как пишет РБК, накопительные выплаты назначат лишь тем, у кого они будут больше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Если меньше, то все средства отдадут разом. Какие расчеты стоят за этим — в справке “Ъ FM”.

Чтобы рассчитать, сколько гражданин должен получать благодаря накопительной части пенсии, всю сумму делят на так называемый период дожития — 252 месяца. Сейчас выходящие на пенсию граждане получают накопительную часть сразу, если она меньше 5% от всей суммы. Чтобы были назначены ежемесячные выплаты, необходимо иметь не меньше 177 тыс. руб. пенсионных накоплений. ПФР предлагает изменить эту схему — гражданину назначат выплаты по накопительной части, если они окажутся выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Сейчас он составляет почти 9 тыс. руб., так что пороговое значение — 1.770 руб. Получается, что гражданину отдадут накопления целиком, если они меньше 450 тыс. руб., а если больше, то их будут выплачивать ежемесячно.

Накопительная часть была заморожена в 2014 году. Сейчас 6% от зарплаты россиян идет на выплаты нынешним пенсионерам, а не на личный накопительный счет. В итоге суммы на этих счетах в основном незначительны. По данным РБК, средний размер счета в негосударственных пенсионных фондах — чуть более 70 тыс. руб. Россиян, у которых на счету более 400 тыс., единицы, отмечают экономисты. Выдавать один раз всю сумму для ПФР выгоднее, подчеркнул в разговоре с “Ъ FM” независимый эксперт по пенсионным накоплениям Сергей Звенигородский:

«Допустим, у человека на счету 50 тыс. руб., Пенсионному фонду России нужно осуществлять более 250 выплат, и в данном случае издержки на ведение счета существенно выше, так что получается, что ПФР проще сразу отдать деньги и закрыть счет. Со временем издержки повысились, суммы в 5%, выплачиваемые единовременно, соответствуют тем представлениям, которые были на то время. Но сейчас есть такая категория людей, у которой в принципе сформированы небольшие трудовые пенсии. То есть сам размер невелик, и порог в 5% не покрывает имеющиеся у ПФР издержки. Поэтому было принято решение уйти от первоначально созданного барьера, чтобы закрыть счета и выплачивать суммы единовременно, тем, у кого накопительная пенсия невелика, чтобы ПФР повысил свою эффективность, избавился от части счетов, и граждане получили на руки хоть какие-то “живые” деньги. Таким образом, система начнет работать бодрее. С точки зрения работы механизма это несомненный плюс, минус только один — до достойных пенсий нам еще далеко».

Новая схема выплат будет актуальной для россиян старше 52 лет. Следующие поколения, скорее всего, накопили большие суммы, и они не будут выдаваться сразу, рассказал “Ъ FM” президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов: «Это удобно, потому что люди могут единовременно получить те накопления, которые у них есть. Сегодня за тех, кто в свое время был вышвырнут из накопительной системы через два года после начала ее действия, платили всего 2% от их заработной платы, то есть суммы там действительно небольшие. Если увеличатся выплаты из негосударственных пенсионных фондов, то на инвестирование пойдет меньше денег, но, с другой стороны, это не нанесет никакого экономического ущерба. Я не знаю, что будет дальше, система меняется чуть ли не каждые два года, но если останется такой же порядок, то следующее поколение будет получать пенсию пожизненно, потому что за них выплачивались взносы до 2014 года, то есть до заморозки — так стыдливо называют изъятие средств. У людей моложе 1967 года рождения достаточно серьезные накопления — там есть и по 200, и по 300, и по 400 тыс. Им единовременные выплаты, по всей видимости, уже не грозят».

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Сейчас разрабатывается замена накопительной части — индивидуальный пенсионный капитал. Предполагается, что он заработает в следующем году и россияне самостоятельно будут перечислять средства в НПФ.

Сергей Гусев