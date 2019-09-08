В Петербурге задержана девушка, облившая члена УИК зеленкой

Оперативники УФСБ по Санкт-Петербургу задержали девушку, которая облила члена УИК №1614 в МО «Введенский» Петроградского района Анну Шлейникову. Об этом потерпевшая сообщила корреспонденту “Ъ-СПб”.

По словам госпожи Шлейниковой, около 18:15 ей позвонили правоохранители и прислали фотографию подозреваемой. Член УИК опознала нападавшую. В скором времени им предстоит встреча в отделении полиции.

Напомним, утром при выходе из дома члену комиссии неизвестная предложила «пообщаться на тему денег». После полученного отказа она вылила на Анну Шлейникову зеленку из термокружки. «Я только успела закрыть лицо рюкзаком»,— сообщила потерпевшая.

Олег Дилимбетов