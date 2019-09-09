Бабушкин побеждает на выборах губернатора Астраханской области с 75,64% голосов

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин получил 75,64% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов. Явка составила 33,52%.

За Николая Арефьева (КПРФ) проголосовало 11,81%, за Тимофея Щербакова (ЛДПР) — 5,12%, за Сергея Сычева (Партия пенсионеров) — 4,82%.

8 сентября в России состоялся единый день голосования. Во всех регионах страны прошло 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.