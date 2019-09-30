Школьники в пионерском лагере «ЗЗ богатыря»

Русские богатыри, возможно, не были самыми любимыми супергероями советских школьников (на фото — тематический забор из деревянных витязей в летнем лагере в окрестностях Тамбова), но точно входили в их число. Вместе с Чапаевым и Котовским, Штирлицем и Электроником, Самоделкиным и Мурзилкой (чем не собрат Человека-муравья?). Правда, если американские супергерои родом из комиксов, то у нас этот жанр не задался. Мешала идеология: сегодня уже мало кто помнит, как громил их сам Корней Чуковский. В статье «Растление детских душ» за 1948 год классик советской литературы не жалел литературного таланта на бичевание ныне таких любимых по обе стороны океана Бэтмена и Супермена. «Ребенку (в США.— "О") ежедневно навязываются эти кровавые книжки»,— сокрушался писатель. И добавлял: мол, «гитлеровское сочетание науки и подлости», характерное для комиксов, давно стало обычным в американской детской литературе.

Чуковский, конечно, был во многом прав, однако Бэтмен с Суперменом тоже удивили — пережили не одно поколение своих советских суперколлег. Приходится констатировать: современный российский подросток скорее знает Железного человека, чем того же Электроника. Однако заочная битва не закончена: русские Меченосцы и Черные молнии наносят ответный удар — с экранов и страниц уже наших, отечественных комиксов. За кем будет победа? Читайте в статье «Пришельцы из комикса».