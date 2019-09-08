Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

За ним следуют кандидаты:

Сергей Бойко (самовыдвиженец) — 18,56%;

Евгений Лебедев (ЛДПР) — 9,35%;

Наталья Пинус («Российский общенациональный союз») — 8,28%;

Данияр Сафиуллин («Родина») — 7,32%;

Остальные 10 кандидатов набрали менее 1%.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.