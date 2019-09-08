Денисова не получала предложения Москальковой о прекращении уголовных преследований

Украинский уполномоченный по защите прав человека Людмила Денисова заявила, что не получала от своей российской коллеги Татьяны Москальковой официального предложения по соглашению, разрешающему на паритетных началах прекращать в отношении граждан России и Украины уголовное преследование. Она добавила, что в списках, которые были переданы госпоже Москальковой и уполномоченным органам РФ, занимающимся вопросами освобождения удерживаемых лиц, было 150 граждан Украины.

«Я прочитала об этом в новостях (об официальном предложении России.— “Ъ”). Если она (госпожа Москалькова.— “Ъ”) обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений»,— сказала она в интервью «Би-би-си — Украина». Госпожа Денисова заявила, что Киев продолжает работу над тем, чтобы вернуть всех своих заключенных. «Переговоры продолжаются, это только начало»,— сказала она.

Ранее сегодня госпожа Москалькова предложила заключить с Украиной соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах. По мнению госпожи Москальковой, обмен «открывает новую страницу» в отношениях между двумя странами. Инициатива омбудсмена прозвучала после прошедшего накануне, 7 сентября, обмена задержанными и осужденными между Москвой и Киевом. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Кто вернулся из России на Украину Читать далее

Напомним, в рамках обмена на Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов и 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе. Россия же получила, в числе прочих, руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и бывшего зенитчика Владимира Цемаха, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Подробности — в публикации “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».