Москалькова предложила заключить с Украиной соглашение о прекращении уголовных дел

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить с Украиной соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах. Инициатива омбудсмена прозвучала после прошедшего накануне, 7 сентября, обмена задержанными и осужденными между Москвой и Киевом. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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По мнению госпожи Москальковой, обмен «открывает новую страницу» в отношениях между двумя странами. Как отметила омбудсмен, «в местах принудительного содержания на Украине» остается немало россиян, желающих вернуться на родину.

«Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах»,— сказала Татьяна Москалькова, слова которой приводит ее пресс-служба.

Напомним, в рамках обмена на Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов и 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе. Россия же получила, в числе прочих, руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и бывшего зенитчика Владимира Цемаха, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Подробности — в публикации “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».