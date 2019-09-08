Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской

Сегодня, 8 сентября, в Большом зале московской Консерватории прошло вручение национальной премии «Камертон», учрежденной Союзом журналистов России в память о погибшей в 2006 году журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. Лауреатом стал журналист «Медузы» Иван Голунов.

«Это не мой приз, это награда для всех нас за ту ситуацию, которая была. Мне бы очень хотелось верить, чтобы в той ситуации, в которой находился я, больше никто не оказался»,— сказал господин Голунов на вручении.

В июне 2019 года Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждал, что наркотики ему подбросили, и напрямую связывал это с расследованием о рынке ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное дело в отношении Ивана Голунова было прекращено.

С 2013 года «Камертон» присуждается журналистам «за выдающиеся достижения в области защиты прав человека, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание». Премия вручается традиционно 8 сентября в Международный день солидарности журналистов, установленный в память о чехословацком журналисте Юлиусе Фучике, казненном в 1943 году в Германии.

В 2018 году премию получил главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Господин Вышинский с мая 2018 года находился под арестом на Украине по обвинению в госизмене и подрывной деятельности. В конце августа 2019 года его выпустили из-под стражи, а 7 сентября он был отправлен в Россию в рамках обмена пленными «35 на 35».

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