Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ. В статье, в частности, упоминаются руководитель регионального УФСБ генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.

По данным источников «Медузы», действующий директор государственного бюджетного учреждения (ГБУ) Москвы «Ритуал» Артем Екимов в 2015 году был назначен на свою должность по протекции генерала Дорофеева. Господин Екимов якобы является близким другом подполковника Медоева. Источник издания утверждает, что Марат Медоев иногда «разруливает со стороны "Ритуала" неприятные ситуации».

Первым заместителем господина Екимова стал бизнесмен из Ставропольского края Валериан Мазараки. Вскоре почти все московские кладбища и ключевые подразделения ГБУ возглавили выходцы из Ставрополья, говорится в публикации. Выгодные контракты на охрану кладбищ и транспортные услуги получили компании Эмилии Лешкевич. Она, по данным «Медузы», является родственницей Анастасии Мазараки, жены Льва Мазараки — брата первого заместителя главы «Ритуала».

Семьи Медоевых и Мазараки близко знакомы, отмечает издание. Они являются соседями в коттеджном поселке на берегу Истринского водохранилища (там же, по данным СМИ, расположен особняк генерала Дорофеева) и часто присутствуют на семейных торжествах друг друга.

Иван Голунов начал работать над материалом до задержания по ложному обвинению в сбыте наркотиков. По одной из версий, фигуранты этой статьи могли угрожать журналисту и инициировать незаконное уголовное преследование. После ареста господина Голунова в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».

О том, как Ивана Голунова признали невиновным, читайте в публикации “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».