Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (самовыдвиженец) набирает 83,61% голосов после обработки 0,1% протоколов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). За ним следуют Михаил Амосов («Гражданская платформа») — 11,23% и Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 5,16%.

Всего выборы губернатора Санкт-Петербурга выдвинулись 28 кандидатов, однако в итоге участвуют только три человека. Режиссер Владимир Бортко отказался от участия в выборах в ходе теледебатов за неделю до дня голосования.

Также в городе прошли муниципальные выборы, которые сопровождались многочисленными скандалами. 4 сентября председатель ЦИКа Элла Памфилова заявила, что Санкт-Петербург остро нуждается в реформировании муниципальной избирательной системы. «Муниципальная кампания в Санкт-Петербурге мне по ночам будет сниться до следующих выборов, как страшный, кошмарный сон»,— сказала она при рассмотрении очередной жалобы.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.