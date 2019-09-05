Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил вчера, 4 сентября, на заседании ЦИК о готовящихся предложениях по реформированию муниципальной избирательной системы. В частности, по его словам, уже ведется разработка программы по упразднению ИКМО и передаче их полномочий в ТИКи. По словам экспертов, подобную реформу нельзя провести в отдельно взятом регионе, придется внедрять изменения по всей России. Однако подобная инициатива может быть попыткой сохранить лицо ГИК на фоне массовых нарушений в ходе муниципальной предвыборной кампании.

Господин Миненко, отвечая на вопрос председателя ЦИК Эллы Памфиловой о текущей ситуации с выборами в Петербурге, заявил, что все проходит «в штатном режиме». «Ситуация купировалась, в городе все спокойно: нет волнений, никто не выходит на улицы»,— заявил глава ГИК.

При этом последняя согласованная акция «За честные выборы» состоялась 3 августа на площади Ленина у Финляндского вокзала. Далее 10, 17 и 25 августа в центре города проходили серии одиночных пикетов. Кроме того, организационный комитет «За честные выборы» анонсировал проведение согласованных акций на площади Ленина 5 и 10 сентября.

Госпожа Памфилова остро отреагировала на слова Виктора Миненко, отметив, что «штатной» ситуацию не считает. «У нас 80% времени и сил ушло на пинки, предотвращение безобразий и оздоровление ситуации именно на муниципальных выборах, к которым ЦИК практически никакого отношения не имеет»,— заявила она.

Кроме того, при рассмотрении очередной жалобы из Санкт-Петербурга председатель ЦИК сказала: «Муниципальная кампания в Санкт-Петербурге мне по ночам будет сниться до следующих выборов, как страшный, кошмарный сон». На заседании были рассмотрены две жалобы, одна из которых коллективная. Обе остались без удовлетворения.

Далее она отметила, что Санкт-Петербург остро нуждается в реформировании муниципальной избирательной системы. Господин Миненко на это ответил, что правительство города уже работает в этом направлении. Предлагается полностью ликвидировать ИКМО, а их полномочия передать территориальным избиркомам, количество которых потребуется увеличить. Зампред ЦИК Николай Булаев попросил у петербургского коллеги представить наработки по этому проекту до конца текущего года (пока не сформирован бюджет города на 2020 год).

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников сообщил, что реформа предстоит всей России. «Систему муниципальных выборов в России ждет серьезное законодательное изменение. Проблема здесь будет очень большая, потому что мы сталкиваемся с принципиальным моментом — разделение государственной и муниципальной власти. Муниципалы могут сами принять решение о передаче части или всех своих полномочий ТИКам, но будут ли они это делать, предсказать нельзя. Если кто-то откажется, то нужны будут серьезные изменения — в 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", а может, и в Конституции. Это вопрос для всей страны»,— заявил господин Солонников.

Согласно ч. 2 ст. 130 Конституции Российской Федерации, местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов и других форм прямого волеизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления.

Вице-президент РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью) и член научно-экспертного совета при ЦИК России Евгений Минченко заявил, что пока не слышал об этой инициативе. Он считает, что перед тем, как оценивать, насколько осознаны подобные идеи и какова цена вопроса, необходимо экспертное обсуждение.

Политолог и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор предположил, что инициатива Виктора Миненко может быть попыткой сохранить лицо горизбиркома. «Сам факт создания ИКМО был воспринят экспертами негативно, потому что они приобрели (что мы и видим сейчас) большую юридическую самостоятельность, в связи с чем решали вопросы так, как нужно им или заинтересованным людям, которые направляют своих представителей в эти ИКМО. Это лишняя структура по определению. Горизбирком хочет сбить накал страстей и отвести от себя негатив. Сделать это будет трудно, потому что около 50% членов ИКМО рекомендует именно ГИК»,— отметил господин Конфисахор.

Олег Дилимбетов