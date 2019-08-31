Спасибо, снято

Кандидат на пост губернатора Петербурга от КПРФ Владимир Бортко в пятницу, 30 августа, вечером в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» объявил, что отказывается от участия в выборах. На пост главы города, таким образом, претендуют Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Александр Беглов (самовыдвиженец и врио губернатора) и Михаил Амосов («Гражданская платформа»). Петербургская оппозиция призвала кандидатов Тихонову и Амосова последовать примеру господина Бортко, чтобы отменить выборы. Однако те заверили “Ъ”, что не намерены отказываться от участия в предвыборной борьбе.

Владимир Бортко объявил о своем решении в ходе предвыборных дебатов кандидатов на канале «Санкт-Петербург». Господин Бортко объявил, что не советовался с руководством партии о своем решении: «Я боялся, что он (глава КПРФ Геннадий Зюганов.— “Ъ”) меня остановит. Я готов понести любое наказание». Назвав выборы «цирком», Владимир Бортко привел в пример намерение властей создать экстерриториальные избирательные участки для голосования на выборах губернатора Петербурга в Псковской и Ленинградской областях. Ранее наблюдатели предполагали, что именно на этих участках могут быть предприняты попытки различными способами повлиять на итог голосования. Кандидат заявил, что выразил в этой связи возмущение главе ЦИКа Элле Памфиловой, на что получил солидарный ответ. Тем не менее госпожа Памфилова сообщила, что не может повлиять на решение СПбИК об их создании. «Зачем она тогда нужна?» — сказал господин Бортко в прямом эфире и покинул студию.

Таким образом, в бюллетенях останутся только три фамилии: Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Александр Беглов (самовыдвиженец и врио губернатора) и Михаил Амосов («Гражданская платформа»). Ранее эксперты отдавали представителю КПРФ уверенное второе место, заявляя о высокой вероятности второго тура.

Оппонент господина Бортко Надежда Тихонова призналась “Ъ”, что решение конкурента стало для нее шоком: «Бортко совершил большую ошибку, поскольку его снятие играет на явку. Понижая явку, он подыгрывает Александру Беглову». «Его выдвинула партия, в него верят люди, я мотивации не понимаю»,— добавила она.

Михаил Амосов также считает, что представитель КПРФ погорячился. «Его аргументы о том, что будут созданы участки в Псковской и Ленинградской областях, не очень весомые,— заявил он “Ъ”.— Мой прогноз — голосование в областях не будет решающим фактором в этой избирательной кампании». Господин Амосов говорит о необходимости повысить явку: «Если она будет высокой, Александру Беглову придется очень трудно».

Оба кандидата заверили “Ъ”, что не собираются снимать кандидатуры.

«Понятно, что у Александра Беглова дела плохи настолько, что в Москве было принято решение объяснить товарищу Бортко, что не надо портить Беглову выборы»,— полагает руководитель фракции «Яблоко» в законодательном собрании Петербурга и экс-кандидат в губернаторы Борис Вишневский (не прошел муниципальный фильтр). Он добавил, что «официальная позиция "Яблока" — не поддерживать никого на этих выборах и делать бюллетени недействительными».

Политолог и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор поддержал версию, что власть могла заставить Владимира Бортко уйти, поскольку видела в нем опасного конкурента для Александра Беглова. Он напомнил, что ранее кандидат от ЛДПР Олег Капитанов принял предложение врио губернатора Беглова возглавить комитет по межнациональным отношениям (господин Капитанов недобрал четыре голоса муниципальных депутатов). «Решение Владимира Бортко делегитимизирует выборы, притом что они и без того не очень легитимные с таким составом кандидатов,— уверен политолог Дмитрий Витушкин.— КПРФ достаточно популярна, а Бортко мог стать на этих выборах вторым».

Близкий к Смольному специалист в области связей с общественностью и политических избирательных технологий Александр Малькевич считает, что Владимир Бортко отомстил КПРФ за испорченную кампанию. «Непонятно, зачем он согласился на обман, в который его вовлекла КПРФ,— заявил он “Ъ”.— Он выглядел достойно, был харизматичен и хорошо выступал на дебатах. Эксперты говорили, что некоторые плакаты сделаны будто специально, чтобы подчеркнуть его возраст. Я вынужден вспомнить и похабную публикацию в "Экспресс-газете", где он говорит про потенцию. Осознав, что КПРФ его подставили, он показал им козью морду». Господин Малькевич, убежден, что это решение «на других кандидатов не повлияет». «Как показывает практика других регионов, если кто-то недоволен властью, то всегда существует протестное голосование, и электорат Бортко будет перетекать к другим кандидатам»,— сказал он.

Пресс-секретарь врио губернатора Беглова Инна Карпушина попросила “Ъ” отправить официальный запрос, в ответе на который будет изложена его позиция. Однако ответа не последовало.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург