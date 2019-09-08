Путин и Макрон обсудили обмен пленными между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они в частности обсудили недавний обмен заключенными между Москвой и Киевом, оценив это событие как «важную гуманитарную акцию». «Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений»,— сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры заявили о «безальтернативности» минских соглашений, а также отметили «взаимный настрой» на продолжение работы в рамках «нормандского формата». Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев должен выполнить договоренности, которые были достигнуты на предыдущих встречах, «включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера"» (предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными).

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». На Украину в частности вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. В Россию вернулся руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Эмманюэль Макрон назвал обмен пленными между Россией и Украиной решающим шагом для восстановления диалога между странами. Это событие также поприветствовал президент США Дональд Трамп.

Подробнее об обмене пленными читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».