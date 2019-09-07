Трамп поздравил Россию и Украину с обменом пленными

Президент США Дональд Трамп поприветствовал обмен заключенными между Москвой и Киевом. «Это очень хорошие новости, возможно, это первый гигантский шаг к миру. Поздравления обеим сторонам»,— написал он в Twitter.

7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». На Украину в частности вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.

Кто вернулся из России на Украину Читать далее

Среди тех, кто вернулся в Россию — глава портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. На данный момент официальный список освобожденных опубликовал только Киев.

Подробнее о событии читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».