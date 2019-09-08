Во Фрунзенском районе Петербурга от выборов отстранили еще одного члена УИК

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отстранил от выборов члена участковой ИК избирательного участка №2110 Сергея Туваева. Кроме этого, зарегистрировано еще 15 аналогичных исков, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

В свою очередь, в Петроградском райсуде в настоящий момент рассматриваются иски об отстранении членов УИК Станислава Яловкина и Екатерины Платоновой, а мировой судья Василеостровского района зарегистрировал два материала по ст.5.10 КоАП РФ по факту распространения кандидатами в депутаты листовок в свою поддержку. Помимо этого, в Приморском районном суде зарегистрирован иск гражданина, который утверждает, что ему не дали проголосовать.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суды в Петербурге за различные нарушения отстранили от выборов 14 членов участковых избирательных комиссий в городе.