Суды в Петербурге отстранили от выборов 14 членов участковых избирательных комиссий

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес решения об отстранении от участия в работе участковых избирательных комиссий избирательных участков: №2128 Екатерину Позднякову, №2111 Марию Рисункову, №2169 Романа Григорьева, №2116 Александра Клюкова, №2146 Яну Дудину, №2117 Андрея Егорова, №2119 Артема Силинского, №2122 Платона Транькова, №2110 Кристину Соловьеву, №2108 Дмитрия Ракула, №2108 Евгению Попову и Сергея Патронова, № 2124 Павла Семичева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Основными причинами для обращения в суд в отношении указанных членов УИК стало то, что они проводили фото- и видеосъемку у мест выдачи бюллетеней, пытались проводить агитацию, брали интервью у избирателей на территории избирательного участка, заглядывали в кабинки для голосования, уточнили в объединенной пресс-службе судов. Слушания по 10 административным исковым заявлениям в суде продолжаются.

Кроме этого, в Приморский райсуд отстранил члена участковой ИК ИО №1836 Еву Блауберг. Мировой судья судебного участка №111 оштрафовал на 1 тыс. руб. Георгия Камбурова за распространение агитационных листовок путем размещения их в почтовых ящиках, а Колпинский райсуд на ту же сумму оштрафовал Вадима Иванова, Орхана Тазаханлы и Османа Идрисова за установку баннера с фотографиями кандидатов у д.1 по ул.Труда.