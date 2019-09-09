Facebook не платит за россиян

Facebook не заплатила штраф размере 3 тыс. руб. за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей. По мнению юристов, для взыскания денег с компании, у которой нет офиса в России, придется возбуждать дело в калифорнийской юрисдикции. У Роскомнадзора не осталось реальных инструментов для давления на зарубежные социальные сети помимо угрозы блокировок, считают эксперты.

Facebook не исполнила решение суда об уплате штрафа в размере 3 тыс. руб., сообщили два источника “Ъ”. Постановление о штрафе по иску Роскомнадзора вынес 12 апреля мировой судья участка №422 по Таганскому району Москвы за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей. Как заявляли ТАСС в Таганском суде, постановление вступило в силу 25 июня, у компании было 60 дней на добровольную уплату штрафа. «Теперь, когда срок вышел, взысканием займутся приставы, но пока неясно, как получить деньги: в России у компании нет активов, ближайшая инфраструктура — в Восточной Европе»,— поясняет один из собеседников “Ъ”.

«В материалах дела отсутствует информация об исполнении судебного постановления, суд направил необходимые запросы, ожидается ответ»,— сообщили “Ъ” в суде. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не ответили, в Роскомнадзоре от комментариев отказались. В Facebook не ответили на запрос. Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявлял, что социальная сеть откажется хранить данные пользователей в государствах, нарушающих права человека, и готова к блокировке в этих странах.

Аудитория Facebook в России в июне, по данным Mediascope, составила 41,8 млн человек — столько россиян в возрасте 12–64 лет заходят в соцсеть со стационарных компьютеров и смартфонов хотя бы раз в месяц.

Twitter, сообщали в начале августа в Роскомнадзоре, заплатила штраф в размере 3 тыс. руб., наложенный тем же судом 5 апреля. Уже после этого в конце августа социальная сеть через адвоката подала жалобу в Верховный суд РФ, решение по ней пока не вынесено. Согласно материалам дела, Роскомнадзор, в частности, требовал от социальных сетей заверенную блок-схему размещения мест, где хранятся данные, договор купли-продажи серверных мощностей или копию договора аренды центра обработки данных в РФ.

Размещение серверов Twitter и Facebook для хранения персональных данных в РФ будет означать, что появятся точки, к которым российские правоохранители смогут обращаться с требованием выдать информацию о пользователе, поэтому компании не стремятся выполнять требования, полагает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

«Шаги навстречу российскому регулированию, которое в мире редко воспринимается как либеральное, может сыграть против имиджа Facebook. В конечном счете в случае усиления давления корпорации, вероятно, будет легче отказаться от работы в РФ, так как российская аудитория Facebook составляет меньше 1% от общемировой»,— полагает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Но речь вряд ли может идти о принципиальном решении о неуплате штрафа, считает он. «Думаю, все проще: до компании, у которой даже нет российского офиса, требование просто не дошло»,— поясняет господин Мариничев. По его мнению, в случае дальнейшего отсутствия реакции Facebook на претензии можно ожидать более агрессивных действий Роскомнадзора вплоть до крупных штрафов и угрозы блокировок.

К Facebook накопились вопросы, например сеть реже других исполняет решения властей об удалении незаконного контента, но пока решение о блокировке не обсуждается, утверждает источник “Ъ”, знакомый с ситуацией.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность взыскания штрафа с иностранного лица, у которого нет активов в России, на основе международного договора, но сейчас РФ не состоит в подобных договорах, отмечает управляющий партнер коллегии «Барщевский и партнеры» Анастасия Расторгуева. «ФССП не обладает полномочиями в США, с которыми Россия не подписала ни одной конвенции о признании и исполнении судебных решений»,— подтверждает управляющий партнер фирмы «Юстерс» Алексей Сиренко. По его мнению, для взыскания штрафа Роскомнадзору придется инициировать судебный процесс в калифорнийской юрисдикции.

Валерия Лебедева, Владислав Новый, Данила Моисеев