Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое — имеется в виду даже без пересадок, сообщение планируется. Планируется, в частности, с Москвой, Санкт-Петербургом. Система эта прорабатывается и в самое ближайшее время уже сможем воспользоваться»,— сказал господин Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

Донецкий железнодорожный вокзал в августе 2014 года из-за боевых действий полностью прекратил принимать и отправлять поезда. Железнодорожное сообщение в ДНР осуществляется только внутри республики, а также с соседней самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). С Россией Донецк связан автобусными маршрутами, а из Ясиноватой до российской границы можно доехать поездом. О планах по восстановлению прямого сообщения с Россией в 2017 году сообщал глава ДНР Александр Захарченко, погибший в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа 2018 года.

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