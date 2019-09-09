Вино разольют по прилавкам

Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи. Вслед за конкурентами Simple и «Лудинг» крупный винный импортер Alianta Group также начал развивать розницу. Но рынок растет медленно, а компании может не хватить ассортимента для наполнения сети.

О розничном проекте Alianta Group стало известно из профиля компании на портале Headhunter. В конце августа там появились вакансии на позиции управляющих винотек — в Москве около метро «Кутузовская» и в Санкт-Петербурге на «Площади Восстания». Одно заведение Alianta Group Wine Express уже работает в Москве на Чистопрудном бульваре. Помимо вин Нового и Старого Света, России и др. там представлен крепкий алкоголь, в том числе ром Capitan Bucanero, текила Tres Sombreros, джин Perigan`s.

Диапазон цен на вина — от менее 1 тыс. руб. и до более 10 тыс. руб. за бутылку.

В винотеке также есть зона посадки примерно на 10–15 мест.

В Alianta Group подтвердили “Ъ”, что начали развитие розницы и планируют расширение сети винотек. Предоставить подробности в компании не смогли.

Alianta Group основана в 1993 году Арменом Гришкяном. По данным ЦИФРРА, компания сегодня занимает шестое место среди импортеров вина в России. По итогам января—июня 2019 года компания увеличила поставки на 1,74%, до 504,3 тыс. дал вина, год к году. Общий импорт вина за этот период — более 11,3 млн дал, согласно ЦИФРРА. Выручка ООО «Алианта групп» в 2018 году выросла на 30,5%, до 2,3 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 65,2%, до 38,6 млн руб., год к году (данные Kartoteka.ru).

Несколько конкурентов Alianta Group уже активно развивают собственную розницу. Так, Simple Максима Каширина принадлежит сеть винных бутиков SimpleWine, включающая в себя около 40 точек. ГК «Лудинг» Артура Варжапетяна и Армена Шахазизяна развивает сеть алкогольных магазинов Drinx, в которую входит 11 объектов. «Лудинг» также хочет открывать новые магазины (см. “Ъ” от 18 июня). Один из самых заметных игроков — «Винлаб» (принадлежит Beluga Group Александра Мечетина), который до конца года планирует расшириться до 600 объектов, в основном в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и регионах Дальнего Востока.

Александр Мечетин, председатель правления Beluga Group, в интервью “Ъ”, июнь 2019 года Потребитель хочет пробовать новые вкусы, в связи с чем растет спрос на вино и различные импортные продукты

По словам гендиректора алкогольного импортера «Ладога Дистрибьюшен» (включает 14 специализированных магазинов «Монополь») Сергея Клюшкина, собственная розница становится важным звеном в продвижении продукции в условиях ограничений на рекламу алкоголя. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что из-за роста импорта алкоголя крупным ритейлом бизнес алкогольных дистрибуторов оказался под угрозой, в результате они вынуждены формировать собственную сбытовую сеть, которая позволяет гарантировать продажи и более гибко управлять запасами. По данным ЦИФРРА, структуры второго по обороту ритейлера «Магнит» «Логистик альтернатива», «Ритейл логистик» и «Логистик Дистрибьюшен» совместно занимают пятое место по импорту вина. За первое полугодие компании нарастили поставки более чем в семь раз, до 555,3 тыс. дал, год к году.

По оценке господина Клюшкина, на открытие одной винотеки без учета аренды может потребоваться от 2 млн руб. Михаил Бурмистров говорит, что для более или менее заметной доли Alianta Group необходимо открыть не менее 100 магазинов только в Москве. Московский рынок специализированной розницы еще не насыщен и растет медленно, отмечает президент Simple Максим Каширин. Но он не исключает ситуацию, когда количество точек будет превышать существующую потребность, которая пока невелика. К проекту Alianta Group он относится скептически, полагая, что компания не обладает достаточно широким ассортиментом для заполнения магазина и ей придется докупать часть продукции у других поставщиков, что плохо скажется на экономике проекта. «Даже наши магазины испытывают сложности в части скорости выхода на самоокупаемость и возврата инвестиций»,— добавляет господин Каширин, отмечая, что компания смотрит на свои проекты «в очень долгосрочной перспективе».

Мария Котова