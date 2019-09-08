Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин «национальной трагедией»

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов считает современных русских мужчин слабыми. Одной из причин этого он назвал «женское воспитание».

Протоирей Смирнов известен своими неоднозначными высказываниями. Например, он заявлял, что для гей-клубов подойдут «необитаемые острова, <…> зоны, с которыми не было бы общения». В 2015 году группа верующих во главе с Дмитрием Смирновым попыталась сорвать концерт в честь 20-летия радиостанции «Серебряный дождь» — громкая музыка якобы помешала службе в храме Благовещения пресвятой Богородицы, который находится в 1 км. В июле 2019-го протоирей заявил, что женщины глупее мужчин.

На встрече с церковнослужителями Сызранской епархии священник сказал, что русские мужчины — «это есть наша национальная трагедия». Он уточнил, что в числе россиян есть и настоящие мужчины. В качестве примера он привел случай в подмосковном Красногорске, когда бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин попытался защитить двух людей от пьяной толпы и в драке получил смертельное ранение. Но подобные случаи Димитрий Смирнов назвал «штучным товаром». «А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — убежден он (цитата по «Интерфаксу»).

Как считает представитель РПЦ, русская женщина — «это очень такое сильное существо по своей генетике». Такая женщина «и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет», уверен протоирей. Но советская пропаганда «вот эту сильную женщину, которой Бог дал родить 10 детей, выгнала из дома на работу».

«Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи, работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе: они друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим»,— сказал Димитрий Смирнов.

Современные же мальчики, по мнению главы патриаршей комиссии, — «бедные», потому что на них «и бабушка, и мать, и отец рявкают», а в школе таких детей обижают и бьют. «Школа — вся женская, церковь — вся женская, дома мамаша — она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: "Шайбу! Шайбу!"» — уверен протоирей.

Священник предложил «потихоньку подготовить новых людей». Он считает, что нужно собрать «всю безотцовщину» — мальчиков, лишенных отцовского воспитания, и передать их в школы под начало «лучших офицеров».