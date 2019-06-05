Трое хулиганов и один убийца

Следственный комитет России (СКР) начал предъявлять обвинения задержанным накануне уроженцам Армении, участвовавшим в драке в подмосковном Красногорске, в результате которой был убит бывший ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин и пострадали еще два человека. По данным “Ъ”, в деле уже четверо задержанных. Двое из них были арестованы судом уже сегодня.

В рамках расследования уголовного дела о драке у ресторана «Бир Хаус» в подмосковном Красногорске правоохранители задержали четырех человек. Все они — выходцы из Армении, которые работали или отдыхали в этом ресторане.

Пока известны имена троих из них — это Нарек Степанян, Сергей Ходжоян и Сурен Маркосян.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сегодня одному из задержанных было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). По ее словам, следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого. По данным “Ъ”, обращения могут поступить как в Басманный райсуд, традиционно рассматривающий арестные ходатайства по делам, находящимся в производстве центрального аппарата СКР, так и в Красногорский городской, на территории которого было совершено преступление.

Вечером в среду суд арестовал Нарека Степаняна и Сергея Ходжояна на два месяца, до 2 августа. Третьего фигуранта также арестуют, но уже по обвинениям в причинении тяжких телесных повреждений и хулиганстве (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Причем арест планируется в четверг, когда на Митинском кладбище пройдут похороны Никиты Белянкина.

Напомним, бывший ефрейтор спецназа ГРУ Белянкин, дважды побывавший в командировках в Сирии, пытался остановить избиение двух посетителей «Бир Хаус», которые до этого устроили конфликт с жителями Армении. Один из мужчин при этом был ранен ножом. Никита Белянкин попытался разогнать участников драки выстрелами в воздух из травматического пистолета. Однако они набросились на него, и один из них смертельно ранил его ножом.

Преступление вызвало большой общественный резонанс. Его расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Посольство Армении принесло извинение за действия выходцев из этой страны родителям Никиты Белянкина.

Николай Сергеев