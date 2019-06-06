Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia

Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц. Среди высокобюджетных игр будут доступны «Destiny 2», «The Division 2», «Assassin’s Creed Odyssey», «Doom», «Mortal Kombat 11», а также три последние игры из серии «Tomb Raider».

Изначально доступ к сервису можно будет получить только через специальное издание (Stadia Founder’s Edition). Его можно будет приобрести по цене $126, оно будет включать в себя геймпад Google Night Blue, плеер Chromecast Ultra, а также игру «Destiny 2» и три месяца подписки.

Сервис будет запущен в 14 странах (Бельгия, Финляндия, Италия, Нидерланды, Канада, Норвегия, Дания, Испания, Франция, Швеция, Германия, Великобритания, Ирландия, США). Для оптимального доступа к нему будет необходимо иметь скорость интернета минимум 10 Мбит/с, а для запуска игр в разрешении 4К — 35 Мбит/с.