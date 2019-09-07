Даниил Медведев нащупывает титул

В полуфинале Открытого чемпионата США Даниил Медведев в трех партиях за два с половиной часа победил болгарина Григора Димитрова. Этот успех позволил 23-летнему москвичу стать первым российским участником мужского финала турнира Большого шлема с тех пор, как в 2005 году Марат Сафин выиграл Открытый чемпионат Австралии. В общей сложности россияне прежде доходили до финалов мэйджоров cемь раз, но на US Open это удавалось только все тому же Сафину, который в 2000 году одолел в финале знаменитого Пита Сампраса.

Спустя девятнадцать лет в Америке все более отчетливо просматриваются российские теннисные параллели. В 2000 году Марат Сафин, уже попавший к тому времени в первую десятку мирового рейтинга, во второй половине лета набрал отличную форму. Он победил в Торонто, проиграл в третьем круге в Цинциннати, дошел до финала в Индианаполисе и триумфально завершил US Open, сыграв матч своей жизни против знаменитого Пита Сампраса.

Теперь похожим маршрутом в нью-йоркский решающий раунд проследовал Даниил Медведев, которому предстоит четвертый финал подряд.

Такую выдающуюся стабильность в этот отрезок теннисного сезона демонстрировали лишь два выдающихся мастера — железный Иван Лендл, ковавший себе в 1982 году титул первой ракетки мира, и Андре Агасси в 1995-м.

Тот самый феноменальный Агасси, который уже почти год как на тренировках помогает время от времени Григору Димитрову.

В пятницу в Нью-Йорке шел дождь, поэтому российско-болгарский полуфинал проходил под крышей. Но едва ли в данном случае кто-то из соперников мог получить из-за этого весомое преимущество. Сомнение вызывал другой вопрос — физическое состояние Даниила Медведева. Впрочем, за два дня отдыха тот успел прийти в себя и подлечить многострадальное левое бедро, на котором, правда, остался черный пластырь.

В шести предыдущих матчах на этом турнире Димитров терял свою подачу всего восемь раз, в том числе четырежды — в четвертьфинале против Роджера Федерера. Но тут он в первом же гейме позволил Медведеву сделать брейк «под ноль». Правда, это было только начало: в четвертом гейме счет сравнялся. Как и можно было предположить, находящийся в прекрасной физической форме болгарин решил предложить Медведеву крайне неудобный для него теннис, быстрый, со сменой ритма, постоянными подрезками и резкими переходами в контратаку. Искать свои шансы по такой игре россиянину было крайне сложно. Он очень далеко стоял на приеме, нервничал и в двенадцатом гейме оказался на волоске от неудачи, отыгрывая сетбол.

Уже после окончания матча Медведев признается, что поначалу чувствовал себя неважно, и это отражалось на качестве его игры. Но решающие очки в этот день все-таки оставались за ним.

В концовке тай-брейка россиянин дважды оказался терпеливее Димитрова и вытянул партию, несмотря на крайне низкий (всего 40%) показатель попадания первой подачи.

Такая кульминация первого сета не могла пройти бесследно. Обоим полуфиналистам понадобилось время, чтобы сбросить психологическое напряжение. Этим и объясняются четыре брейка, которые они поделили между собой в начале второй партии. А вот затем игра совместными усилиями примерно на полчаса игра вышла на новый, потрясающий по своей красоте уровень. Один бесподобный розыгрыш сменялся другим. Приспособившись к теннису Димитрова, россиянин начал читать его комбинации и успевать за тяжелейшими мячами, но болгарин старался упорно гнуть свою линию.

Важнейшим получился девятый гейм на подаче Медведева, продолжавшийся более десяти минут. Один из розыгрышей состоял из 39 ударов, причем последний остался за россиянином, а заключительное очко в том гейме он выиграл эйсом. Димитров же в десятом гейме на своей подаче немного дрогнул, чему, вероятно, способствовала прорезавшаяся, наконец, в ключевой момент блестящая игра Медведева у сетки. В третий раз оказавшись в двух очках от победы в партии, Медведев выдал превосходную обводку, после которой занервничавший Димитров ошибся на первом сетболе.

И это, конечно, был коренной перелом. Оправиться от такой досадной неудачи болгарин, который в принципе-то ведь играл совсем неплохо, уже не смог. Скорее всего, окончательно Димитрова добило везение, которое сопутствовало Медведеву в начале третьей партии. Во всяком случае, в четвертом ее гейме болгарин свою подачу снова потерял. Герою этого US Open оставалось лишь аккуратно удержать преимущество. И, не использовав два матчбола в восьмом гейме, Медведев через несколько минут уже без тени сомнения завершил матч, сильно подав вторым мячом.

Кому-то наверняка показалось, что результат — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3 за 2 часа 38 минут, — в данном случае для Димитрова выглядит слишком уж безжалостно. Медведев и сам не отрицает, что первая половина матча ему не слишком удалась, и лишь затем все пошло именно так, как надо. Да, у него не получалась подача, да и соотношение активно выигранных очков и невынужденных ошибок (22:40) могло быть гораздо лучше. Однако победы, достигнутые не благодаря, а вопреки, и есть самые ценные. Особенно когда большой титул уже совсем близко. Это подтвердит любой, даже самый выдающийся чемпион. В том числе испанец Рафаэль Надаль, который во втором полуфинале разобрался с итальянцем Маттео Барреттини — 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.

Евгений Федяков