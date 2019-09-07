Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы. «Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО…»,— заявил он на пресс-конференции в Париже (цитата по «РИА Новости»).

По мнению господина Эспера, Россия должна соблюдать правила, которые установили США. «Это лучший способ двигаться вперед»,— сказал глава Пентагона.

Напомним, 19 августа Эмманюэль Макрон встретился с Владимиром Путиным. Во время переговоров он заявил, что Россия является «глубоко европейской страной», и он верит в Европу «от Лиссабона до Владивостока».

О том, как прошла встреча двух лидеров, читайте в материале “Ъ” «Запарижская сечь».