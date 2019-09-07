08 сентября, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы. «Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО…»,— заявил он на пресс-конференции в Париже (цитата по «РИА Новости»).

По мнению господина Эспера, Россия должна соблюдать правила, которые установили США. «Это лучший способ двигаться вперед»,— сказал глава Пентагона.

Напомним, 19 августа Эмманюэль Макрон встретился с Владимиром Путиным. Во время переговоров он заявил, что Россия является «глубоко европейской страной», и он верит в Европу «от Лиссабона до Владивостока».

О том, как прошла встреча двух лидеров, читайте в материале “Ъ” «Запарижская сечь».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя