Выходным дням сокращают статью расходов

Россияне стали меньше тратить на развлечения в выходные. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт». Специалисты кредитной организации проанализировали расходы клиентов по кредитным картам за первые шесть месяцев этого года. Выяснилось, что в категории «развлечения» сильнее всего снизились траты на театры, музеи и концерты. Здесь средний чек упал почти на 20%. Экономить россияне стали и во время походов в кино.

В первой половине этого года многим россиянам действительно пришлось сократить расходы в выходные, отметил финансовый аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин: «В России с 2014-го ежегодно снижаются реальные доходы, в текущий момент оно составляло около 12%. Одним из пиков снижения стало начало 2019 года. В первую очередь это связано с повышением базовой ставки НДС до 20%. Это был локальный инфляционный шок, который оказал влияние на экономику. Соответственно, реально располагаемые доходы ускорили снижение в первой половине текущего года. Мы видим влияние этого фактора: домохозяйства сокращают свои бюджеты. В первую очередь это выпадает на категории не обязательных к употреблению товаров и услуг, на которых можно сэкономить, в том числе билеты в театр или какие-то товары длительного пользования».

“Ъ FM” узнал у представителей сферы развлечений, как сильно на них сказалось снижение трат россиян.

Ильдар Бакеев, учредитель компании Ildar Bakeev Entertainment: «Концерты серьезных звезд не испытывают проблем, а все остальное, среднее, конечно, продается хуже. В этом смысле спрос упал. Делали 10 шоу динозавров, на них недешевые билеты, продали около 45 тыс. за неделю. На билеты более дешевые, на дальние места, чтобы была возможность с семьей сходить,— вот туда спрос был меньше. Было некое понимание, что то, что подешевле — то хуже. Конкуренция на уровне кошелька. Средства позволяют — молодежь ходит на большее число концертов. Сейчас во многих случаях предложение не уменьшилось, а посещаемость уменьшилась. Кроме того, в данный момент много бесплатных концертов, которые тоже к себе аудиторию перетягивают». Олег Березин, председатель Ассоциации владельце кинотеатров: «Падает цена билета, поэтому средний чек получается ниже в силу роста конкуренции. Но о том, что стали меньше ходить в кино, говорить нельзя — статистика свидетельствует об обратном. В этом году мы имеем примерно +6% к прошлому году. Единственный драйвер роста появляется, когда нужно предложить новое качество услуг, чтобы вовлечь больше зрителей. Новые форматы, понятие комфорта в залах, мягкие кресла, более интересное программирование фильмов — в эту сторону сейчас все активности кинотеатров направлены. Как раз потому что снижение цены показывает, что это не самый лучший способ развивать бизнес». Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея: «Наверняка то, что посчитал “Русский стандарт”, в целом справедливо. У нас, например, статистика за прошлый год полностью противоположна тому, что дает банк. Они показывают общую картину по стране. У нас, наоборот, как минимум на 15% повысилась посещаемость. У нас есть множество бесплатных опций, например, студенты художественных вузов могут посещать музей без оплаты. Поэтому вопрос, куда люди перестали ходить, а куда нет».

Исследования, которые показывают сокращения расходов на театр, кино и другие развлечения, не всегда отражают реальную ситуацию с финансовыми возможностями россиян, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский. Главная цель банков, по его мнению,— заставить россиян чаще брать кредиты: «Поведенческая экономика стала сравнительной модой для России недавно. Дальше будут придумывать какие-то маркетинговые ходы, чтобы деликатно заставить человека больше тратить или сберегать деньги в их банке. Люди стали меньше тратить на театр на 19% чем в прошлом году. Театр — это не предмет первой необходимости, и эти данные не являются прямым доказательством того, что люди сокращают потребление, но косвенными являются. Такой показатель, как потребление продуктов питания, — это всегда верный признак того, что люди беднеют. В банках пиар-службы очень сильно заточены на то, чтобы проводить какие-то оригинальные исследования, чтобы повышать цитируемость и узнаваемость».

Почему россияне предпочитают экономить Читать далее

Также аналитики банка «Русский стандарт» отметили, что россияне меняют приоритеты в тратах с возрастом. Покупатели старше 25 лет обращают внимание на категорию «спорт», а те, кто помладше, больше тратят на походы в кинотеатры.