Сбербанк намерен закрыть сделку с Mail.ru в ноябре–декабре

Сбербанк планирует ближе к зиме подписать обязывающие документы по сделке с Mail.ru Group, сообщил журналистам глава банка Герман Греф. «До конца года мы должны завершить сделку. Не раньше ноября (подпишем документы.— “Ъ”). Думаю, в ноябре–декабре закроем сделку»,— сказал глава Сбербанка (цитата по «Интерфаксу»).

В июле Сбербанк и Mail.ru Group объявили о планах создать совместный бизнес на базе сервиса доставки еды Delivery Club, а также долей в сервисе такси «Ситимобил» (22,69% принадлежит Mail.ru Group, обязующейся до закрытия сделки обеспечить консолидацию на СП не менее 75% компании) и платформе для ресторанов Foodplex (35% у Сбербанка). Стороны получат в СП по 50%.

Подробности — в публикации “Ъ” «Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси».