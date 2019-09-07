Boeing провела неудачные испытания нового самолета 777X

Компания Boeing приостановила тестирование своего нового дальнемагистрального самолета 777X после того, как были выявлены существенные проблемы, сообщает AFP. «Во время окончательных нагрузочных испытаний на самолете 777X команда столкнулась с проблемой, которая требовала приостановки испытаний»,— сказал представитель компании. По данным источников, когда самолет подвергался нагрузкам, значительно превышающим естественные эксплуатационные показатели, «вылетела дверь самолета».

Сейчас проблемой, которая привела к инциденту, занимаются инспекторы Федерального авиационного управления (FAA) США. Так называемые испытания окончательной нагрузки являются частью процесса сертификации самолетов. Изначально планировалось, что Boeing 777X будет официально представлен летом 2019 года. Затем сроки сдвинули на начало 2020 года из-за проблем с двигателем General Electric. Будет ли теперь вновь перенесен срок презентации нового самолета, не сообщается.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру. Два крупнейших авиаперевозчика США перенесли сроки возвращения к полетам на конец года.

О последствиях остановки полетов — в публикации “Ъ” «Авиакомпании подсчитывают миллионные убытки от простоя 737MAX».