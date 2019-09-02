Возобновление полетов Boeing 737 MAX откладывается до конца года

Два крупнейших авиаперевозчика США перенесли сроки возвращения к полетам самолетов Boeing 737 MAX. Так, в минувшее воскресенье, 1 сентября, American Airlines объявила, что самолеты этой модели не будут использоваться авиакомпанией по 3 декабря. Таким образом, перевозчик продлил срок отказа от лайнера еще на месяц. Чуть ранее об аналогичном решении сообщила United Airlines: она не будет пользоваться самолетами Boeing 737 MAX до 19 декабря. Отметим, что в конце июля Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX до 8 января 2020 года.

Пока все складывается так, что полеты Boeing 737 MAX возобновятся не ранее 2020 года. По данным The Wall Street Journal, процесс сертификации самолетов этой модели в США затягивается. По словам источников издания, регуляторов не устроил отчет Boeing в ходе брифинга в августе о проделанной работе над программным обеспечением, отвечающим за безопасность полетов. Теперь авиапроизводителю придется вновь отправлять регуляторам документы, описывающие изменения в ПО. Изменения должны быть одобрены Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), и только потом регуляторы будут выносить решение о будущем лайнера, что может произойти только на их следующей совместной встрече с производителем. В случае если полученный от Boeing отчет удовлетворит регулятора, будут назначены тестовые полеты для 737 MAX с обновленным ПО. При этом пока нет даже предварительной даты встречи регуляторов по этому вопросу.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру. В отставку ушел вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск 737 MAX. Более 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing. Они заявили, что компания скрыла от них недостатки в системе 737 MAX.

О последствиях остановки полетов — в публикации “Ъ” «Авиакомпании подсчитывают миллионные убытки от простоя 737 MAX».

Кирилл Сарханянц