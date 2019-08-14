Из портфелей вытряхивают риски

Портфельные управляющие крупнейших инвестиционных фондов все сильнее опасаются рецессии мировой экономики. В этих условиях они уверенно сокращают вложения в акции как развитых, так и развивающихся стран. При этом средства выводятся в защитные активы. Так, за последние три недели в фонды облигационного и денежного рынка поступило $145 млрд.

Августовский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA) Merrill Lynch, продемонстрировал усиление опасений инвесторов относительно судьбы мировой экономики. В анкетировании приняли участие 224 портфельных управляющих, распоряжающихся активами на $553 млрд. По данным опроса, число респондентов, уверенных в том, что в течение ближайших 12 месяцев темпы роста мировой экономики замедлятся, на 48% превысило число тех, кто ждет ускорения роста. В июле пессимистов было заметно меньше — лишь на 30% больше, чем оптимистов. При этом растет число инвесторов, кто не исключает глобальной рецессии. Такого развития событий не исключил каждый третий опрошенный. Более пессимистичными управляющие были в октябре 2011 года. Тогда на фоне проблем ряда европейских стран с обслуживанием долгов каждый второй опрошенный ждал снижения мировой экономики.

Основные причины негативных настроений существенно поменялись за восемь лет. Сейчас инвесторов беспокоит торговый спор США и Китая. «Опасность полноценной торговой войны, а, возможно, впоследствии и валютной войны, которые могут развернуться, если две крупнейшие экономики мира так и не смогут заключить долгожданного соглашения,— это и есть самый главный фактор риска для американской, китайской и глобальной экономики»,— отмечает руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова. По словам директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексея Потапова, беспокойство управляющих вызывают данные о сокращении производственной активности в мировой экономике, а также инверсия кривой доходности. В прошлом эти индикаторы часто становились предвестниками наступающей рецессии.

Дональд Трамп, президент США, 8 августа в Twitter Высокий уровень процентных ставок ФРС по сравнению с другими странами поддерживает доллар на высоком уровне, что затрудняет конкуренцию наших чудесных компаний…

Неудивительно, что в таких условиях инвесторы активно сокращают вложения в рисковые активы. По данным опроса BofA, число управляющих, у которых вложения в акции были ниже индикативного уровня, на 12% превысило число тех, у которых показатель был выше. Наиболее сильно сократились позиции инвесторов в акциях развивающихся стран. Число управляющих, у которых вес таких акций в портфелях превысил индикативный уровень, упало на 11 процентных пунктов, до 12% — минимальный уровень с сентября прошлого года. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за последние три недели международные инвесторы вывели из фондов развивающихся стран почти $11 млрд. Еще свыше $22 млрд инвесторы вывели из фондов акций развитых стран.

При этом, по данным опроса BofA, каждый третий менеджер заявил, что захеджировал вложения от резкого падения на фондовых рынках в ближайшие три месяца. «Инструменты для защиты активов разнообразны — это и увеличение доли традиционных защитных активов, таких как казначейские облигации США или золото, и увеличение денежной позиции, и различные опционные и фьючерсные стратегии, покупка CDS для определенных классов активов и так далее»,— указывает Татьяна Симонова. По данным EPFR, за минувшие три недели в фонды облигационного и денежного рынка поступило $145 млрд, причем только на последней неделе приток превысил $106 млрд.

Управляющие не исключают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского ЦБ. «Центральные банки как минимум не будут ужесточать денежно-кредитную политику, а как максимум — добавят монетарного стимулирования, чтобы поддержать деловую активности»,— считает Алексей Потапов. При этом наиболее активных шагов управляющие ждут от ФРС. К этому регулятора будут подталкивать не только ухудшающиеся экономические перспективы, но и американский президент, который уже неоднократно критиковал проводимую регулятором политику. «В США есть жесткое разделение, и ФРС не имеет мандата на таргетирование рынка акций, но еще ни один президент США не переизбирался на падающем рынке акций. Поэтому Дональд Трамп будет заставлять ФРС проводить мягкую денежно-кредитную политику любыми доступными ему средствами»,— считает управляющий активами УК БКС Андрей Русецкий.

Виталий Гайдаев