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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

Возвращение пайщика

Что выбирали частные инвесторы на турбулентном рынке

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В летние месяцы российский рынок коллективных инвестиций смог полностью восстановиться после провала в конце прошлого года. Только за июнь и июль в розничные фонды было инвестировано почти 20 млрд руб. Инвесторы покупают практически все категории фондов. Однако на фоне снижения котировок на рынке акций пайщики начинают отдавать предпочтение консервативным продуктам — как облигационным фондам, так и фондам драгоценных металлов.


В погоне за рекордом


Первые наметки на восстановление интереса розничных инвесторов к рынку коллективных инвестиций появились в начале весны, когда оттоки из фондов начали сокращаться. Если зимой инвесторы в среднем забрали из открытых ПИФов 1,6 млрд руб. в месяц, то уже в марте отток сократился до 0,6 млрд руб., а в апреле составил менее 0,3 млрд руб. В мае розничные фонды уже зафиксировали приток средств в размере 1,3 млрд руб.

В летние месяцы вложения инвесторов выросли многократно и вернулись к пиковым значениям прошлого года.

В июне чистый приток средств в открытые ПИФы превысил 6,6 млрд руб. В июле показатель удвоился и достиг отметки 13,4 млрд руб. Больший объем средств в розничные фонды поступал только три раза за всю историю рынка коллективных инвестиций — в марте (16,6 млрд руб.), июне (13,9 млрд руб) и июле (15,3 млрд руб.) прошлого года.

Смешанный подход


Несмотря на восстановление спроса, предпочтения розничных инвесторов претерпели косметические изменения.

Если в 2018 году самой популярной категорией фондов были облигационные фонды, то в это году лидерами стали фонды смешанных инвестиций. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, с начала года в данную категорию фондов было инвестировано 15 млрд руб., причем только в летние месяцы почти 9 млрд руб.

Хотя ключевая категория фондов и поменялась, изменения эти небольшие. Уже из самого названия категории фондов следует, что в их основе лежит смешанная стратегия, т. е. в портфель включаются и акции, и облигации. Отношение рисковых и консервативных активов меняется исходя из рыночной конъюнктуры.

«Выбирая сбалансированный фонд, инвестор получает консервативный с точки зрения волатильности инструмент, который при этом имеет опцион на рост рынка акций»,— отмечает старший управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Ренат Малин. «В условиях волатильности и непростых финансовых условиях в мире не каждый инвестор готов вкладывать деньги в чистые фонды акций. Поэтому предпочитают доверять свои средства профессиональным управляющим, которые за них будут определять оптимальную структуру портфеля, балансируя между акциями и облигациями»,— отмечает директор департамента управления активами «Альфа-капитала» Виктор Барк. С начала года управляющим таких фондов удалось добиться результатов, почти не уступающих показателям самой агрессивной категории фондов — фондов акций. По данным Investfunds, стоимость паев фондов смешанных инвестиций выросла в этом году на 8–17%, акций — на 7–25%. Более высокий доход обеспечили отраслевые фонды электроэнергетики, которые в прошлом году были в числе аутсайдеров.

Консервативный взгляд


Важным изменением летних месяцев стало восстановление интереса розничных инвесторов к консервативным фондам. За два месяца инвесторы вложили в фонды данной категории около 3,3 млрд руб., тогда как в предыдущие 12 было выведено свыше 29 млрд руб. «Разворот на глобальном рынке облигаций в конце прошлого—начале этого года привел к возвращению инвесторов в эти классы активов. К тому же снижение глобальных ставок привело к активизации операций carry-trade на развивающихся рынках. Российский рынок отставал в прошлом году из-за геополитической премии, а в этом отыгрывает общую динамику с опережением»,— отмечает господин Малин.

По оценкам “Ъ”, с начала года фонды данной категории принесли инвесторам 6–10%.

«Облигации являются классическим инструментом для ритейл-инвесторов, которые сравнивают его историческую и ожидаемую доходность с депозитами. В условиях снижения ставок в банках инвестиции в облигации также представляют высокий интерес»,— отмечает Виктор Барк.

Драгоценный поворот


В середине лета наметился еще один важный тренд: вырос спрос на фонды, инвестиционная декларация которых ориентирована на золото. Только в июле в фонды данной категории поступило свыше 70 млн руб. Такое поведение клиентов участники рынка связывают с возросшей волатильностью на мировых рынках акций и валюты, вызванной усилением торгового противостояния между США и Китаем, которое грозит замедлением мировой экономики. За последние полтора месяца ведущие мировые индексы снизились на 4–10%, валюты снизились к доллару США на 3–9%. При этом рублевые активы оказались в числе аутсайдеров. Индекс Московской биржи снизился относительно исторического максимума, установленного в начале июля, на 8%, до 2620 пунктов, индекс РТС потерял более 11%. В то же время курс доллара вырос в России на 4% и закрепился выше уровня 66 руб./$. В то же время вложения в ПИФы драгоценных металлов принесли их держателям 14–20%.

Золото, как правило, пользуется повышенным спросом в периоды турбулентности на глобальных финансовых рынках.

Поэтому высокий интерес к металлу проявляют и международные инвесторы. По данным Bloomberg, в середине августа активы биржевых индексных фондов достигли максимального уровня с марта 2013 года — 2400,7 т. Это почти на 180 т выше значений двухмесячной давности (см. “Ъ” от 13 августа).

С риском стоит повременить


В ближайшие месяцы участники рынка ожидают снижения спроса на самые рисковые стратегии. «В связи с окончанием дивидендного периода и роста волатильности на внешних рынках интерес к ПИФам акций может уменьшиться во втором полугодии 2019 года»,— считает Ренат Малин. В условиях высокой неопределенности относительно торговых переговоров США и Китая Виктор Барк ожидает увеличения спроса на смешанные фонды и фонды облигаций — как рублевые, так и валютные.

В случае дальнейшей эскалации конфликта между странами увеличится приток и в фонды фондов. «Это может быть золото или надежные западные облигации с высоким кредитным рейтингом. В более долгосрочной перспективе в период кризиса имеет смысл начинать покупать паи фондов акций, как российских (например, сырьевой сектор), так и иностранных после снижения»,— отмечает начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константин Кирпичев.

Виталий Гайдаев


Лидеры роста среди открытых паевых фондов (на 29.07.2019)

Фонд Стоимость пая (руб.) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Изм. за 3 года (%) Изм. за 5 лет (%) Изм. за 10 лет (%) Чистые активы (млн руб.) Управляющая компания Тип фонда
За 12 месяцев
«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора» 2206,68 3,7 11,8 14,4 29,9 90,2 158,7 287,0 6670,2 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
«Сбербанк — Природные ресурсы» 7194,25 2,1 11,1 12,4 28,0 83,6 215,0 164,3 1822,9 «Сбербанк Управление активами» акции
«БКС Драгоценные металлы» 104,82 1,0 4,6 0,3 26,5 1,1 69,8 5271,8 «Брокеркредитсервис» фондов
«ВТБ — Индекс Мосбиржи» 959,68 1,7 12,1 13,3 25,8 61,7 144,0 244,2 914,7 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный
«ВТБ — Фонд акций» 5928,35 1,5 11,8 14,0 25,4 76,1 204,2 416,9 1939,9 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» 987,89 1,6 11,4 13,1 25,3 64,8 138,0 226,4 226,7 «Райффайзен Капитал» индексный
«Райффайзен — Акции» 1595,76 2,4 11,6 14,3 24,6 43,1 109,0 201,1 1521,6 «Райффайзен Капитал» акции
«Открытие — Индекс Мосбиржи» 290,39 1,5 11,3 12,7 24,2 60,1 136,2 249,0 237,8 «Открытие» индексный
«Газпромбанк — Акции» 366,17 2,1 11,8 14,6 24,1 47,8 120,5 206,4 5799,5 «Газпромбанк — Управление активами» акции
«БКС Российские акции» 145,70 1,3 11,2 12,6 24,0 59,2 243,5 1493,0 «Брокеркредитсервис» акции
«Атон — Инфраструктура» 240,36 1,5 11,0 10,3 23,8 68,7 205,7 235,6 302,1 «Атон-Менеджмент» акции
«Райффайзен — Сырьевой сектор» 1561,90 1,7 7,8 10,8 23,4 79,9 241,9 393,0 1418,0 «Райффайзен Капитал» акции
«Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи» 355,08 1,5 11,3 12,0 23,2 57,1 138,5 214,4 3851,9 «Альфа-Капитал» индексный
«Атон — Петр Столыпин» 6299,91 0,7 9,4 10,0 22,8 62,7 150,2 325,5 178,4 «Атон-Менеджмент» акции
«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 4144,28 1,0 11,3 13,4 22,6 46,2 97,5 159,6 366,7 «Сбербанк Управление активами» акции
За 6 месяцев
«ВТБ — Фонд предприятий с государственным участием» 747,25 2,2 15,4 17,1 17,7 75,3 234,5 394,4 283,9 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
«Арсагера — Фонд акций» 624,25 1,0 12,8 17,0 21,9 77,0 214,6 632,8 185,4 «Арсагера» акции
«Газпромбанк — Электроэнергетика» 165,23 -0,9 14,6 15,9 9,3 33,1 127,6 9,4 899,6 «Газпромбанк — Управление активами» индексный
«Уралсиб Энергетическая перспектива» 252,87 -1,0 14,6 14,8 11,6 85,5 251,6 595,8 «Уралсиб» акции
«Сбербанк — Электроэнергетика» 727,15 -2,8 12,4 14,6 8,1 42,5 88,7 16,7 493,3 «Сбербанк Управление активами» акции
«Газпромбанк — Акции» 366,17 2,1 11,8 14,6 24,1 47,8 120,5 206,4 388,8 «Газпромбанк — Управление активами» акции
«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора» 2206,68 3,7 11,8 14,4 29,9 90,2 158,7 287,0 720,7 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
«Райффайзен — Акции» 1595,76 2,4 11,6 14,3 24,6 43,1 109,0 201,1 136,3 «Райффайзен Капитал» акции
«ВТБ — Фонд акций» 5928,35 1,5 11,8 14,0 25,4 76,1 204,2 416,9 3851,9 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
«Райффайзен — Электроэнергетика» 433,47 -2,4 12,2 13,6 3,3 35,2 111,8 11,9 5271,8 «Райффайзен Капитал» акции
«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 4144,28 1,0 11,3 13,4 22,6 46,2 97,5 159,6 1162,5 «Сбербанк Управление активами» акции
«Сбербанк — Фонд активного управления» 1224,68 1,0 11,3 13,4 20,8 47,8 81,6 185,5 366,7 «Сбербанк Управление активами» акции
«ВТБ — Индекс Мосбиржи» 959,68 1,7 12,1 13,3 25,8 61,7 144,0 244,2 914,7 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный
«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» 987,89 1,6 11,4 13,1 25,3 64,8 138,0 226,4 102,6 «Райффайзен Капитал» индексный
Арсагера — фонд смешанных инвестиций 161,46 1,1 9,6 13,0 16,5 61,7 144,4 397,6 237,8 «Арсагера» смешанный
За 3 месяца
«Уралсиб Драгоценные металлы» 130,97 0,3 16,2 7,4 20,4 -0,9 87,3 185,4 «Уралсиб» фондов
«ВТБ — Фонд предприятий с государственным участием» 747,25 2,2 15,4 17,1 17,7 75,3 234,5 394,4 899,6 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
«Газпромбанк — Электроэнергетика» 165,23 -0,9 14,6 15,9 9,3 33,1 127,6 9,4 283,9 «Газпромбанк — Управление активами» индексный
«Уралсиб Энергетическая перспектива» 252,87 -1,0 14,6 14,8 11,6 85,5 251,6 493,3 «Уралсиб» акции
«Арсагера — Фонд акций» 624,25 1,0 12,8 17,0 21,9 77,0 214,6 632,8 720,7 «Арсагера» акции
«Сбербанк — Электроэнергетика» 727,15 -2,8 12,4 14,6 8,1 42,5 88,7 16,7 388,8 «Сбербанк Управление активами» акции
«Райффайзен — Электроэнергетика» 433,47 -2,4 12,2 13,6 3,3 35,2 111,8 11,9 595,8 «Райффайзен Капитал» акции
«ВТБ — Индекс Мосбиржи» 959,68 1,7 12,1 13,3 25,8 61,7 144,0 244,2 914,7 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный
«Газпромбанк — Акции» 366,17 2,1 11,8 14,6 24,1 47,8 120,5 206,4 3851,9 «Газпромбанк — Управление активами» акции
«ВТБ — Фонд нефтегазового сектора» 2206,68 3,7 11,8 14,4 29,9 90,2 158,7 287,0 1162,5 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
«ВТБ — Фонд акций» 5928,35 1,5 11,8 14,0 25,4 76,1 204,2 416,9 366,7 «ВТБ Капитал Управление активами» акции
«Райффайзен — Акции» 1595,76 2,4 11,6 14,3 24,6 43,1 109,0 201,1 5271,8 «Райффайзен Капитал» акции
«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» 987,89 1,6 11,4 13,1 25,3 64,8 138,0 226,4 1493,0 «Райффайзен Капитал» индексный
«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 4144,28 1,0 11,3 13,4 22,6 46,2 97,5 159,6 237,8 «Сбербанк Управление активами» акции
«Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи» 355,08 1,5 11,3 12,0 23,2 57,1 138,5 214,4 136,3 «Альфа-Капитал» индексный
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ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев.

В расчете использовались только данные фондов, у которых стоимость чистых активов на отчетную дату превышала 100 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имелся срок работы более 1 года.

Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

По данным InvestFunds.

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