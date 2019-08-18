Возвращение пайщика

В летние месяцы российский рынок коллективных инвестиций смог полностью восстановиться после провала в конце прошлого года. Только за июнь и июль в розничные фонды было инвестировано почти 20 млрд руб. Инвесторы покупают практически все категории фондов. Однако на фоне снижения котировок на рынке акций пайщики начинают отдавать предпочтение консервативным продуктам — как облигационным фондам, так и фондам драгоценных металлов.

В погоне за рекордом

Первые наметки на восстановление интереса розничных инвесторов к рынку коллективных инвестиций появились в начале весны, когда оттоки из фондов начали сокращаться. Если зимой инвесторы в среднем забрали из открытых ПИФов 1,6 млрд руб. в месяц, то уже в марте отток сократился до 0,6 млрд руб., а в апреле составил менее 0,3 млрд руб. В мае розничные фонды уже зафиксировали приток средств в размере 1,3 млрд руб.

В летние месяцы вложения инвесторов выросли многократно и вернулись к пиковым значениям прошлого года.

В июне чистый приток средств в открытые ПИФы превысил 6,6 млрд руб. В июле показатель удвоился и достиг отметки 13,4 млрд руб. Больший объем средств в розничные фонды поступал только три раза за всю историю рынка коллективных инвестиций — в марте (16,6 млрд руб.), июне (13,9 млрд руб) и июле (15,3 млрд руб.) прошлого года.

Смешанный подход

Несмотря на восстановление спроса, предпочтения розничных инвесторов претерпели косметические изменения.

Если в 2018 году самой популярной категорией фондов были облигационные фонды, то в это году лидерами стали фонды смешанных инвестиций. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, с начала года в данную категорию фондов было инвестировано 15 млрд руб., причем только в летние месяцы почти 9 млрд руб.

Хотя ключевая категория фондов и поменялась, изменения эти небольшие. Уже из самого названия категории фондов следует, что в их основе лежит смешанная стратегия, т. е. в портфель включаются и акции, и облигации. Отношение рисковых и консервативных активов меняется исходя из рыночной конъюнктуры.

«Выбирая сбалансированный фонд, инвестор получает консервативный с точки зрения волатильности инструмент, который при этом имеет опцион на рост рынка акций»,— отмечает старший управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Ренат Малин. «В условиях волатильности и непростых финансовых условиях в мире не каждый инвестор готов вкладывать деньги в чистые фонды акций. Поэтому предпочитают доверять свои средства профессиональным управляющим, которые за них будут определять оптимальную структуру портфеля, балансируя между акциями и облигациями»,— отмечает директор департамента управления активами «Альфа-капитала» Виктор Барк. С начала года управляющим таких фондов удалось добиться результатов, почти не уступающих показателям самой агрессивной категории фондов — фондов акций. По данным Investfunds, стоимость паев фондов смешанных инвестиций выросла в этом году на 8–17%, акций — на 7–25%. Более высокий доход обеспечили отраслевые фонды электроэнергетики, которые в прошлом году были в числе аутсайдеров.

Консервативный взгляд

Важным изменением летних месяцев стало восстановление интереса розничных инвесторов к консервативным фондам. За два месяца инвесторы вложили в фонды данной категории около 3,3 млрд руб., тогда как в предыдущие 12 было выведено свыше 29 млрд руб. «Разворот на глобальном рынке облигаций в конце прошлого—начале этого года привел к возвращению инвесторов в эти классы активов. К тому же снижение глобальных ставок привело к активизации операций carry-trade на развивающихся рынках. Российский рынок отставал в прошлом году из-за геополитической премии, а в этом отыгрывает общую динамику с опережением»,— отмечает господин Малин.

По оценкам “Ъ”, с начала года фонды данной категории принесли инвесторам 6–10%.

«Облигации являются классическим инструментом для ритейл-инвесторов, которые сравнивают его историческую и ожидаемую доходность с депозитами. В условиях снижения ставок в банках инвестиции в облигации также представляют высокий интерес»,— отмечает Виктор Барк.

Драгоценный поворот

В середине лета наметился еще один важный тренд: вырос спрос на фонды, инвестиционная декларация которых ориентирована на золото. Только в июле в фонды данной категории поступило свыше 70 млн руб. Такое поведение клиентов участники рынка связывают с возросшей волатильностью на мировых рынках акций и валюты, вызванной усилением торгового противостояния между США и Китаем, которое грозит замедлением мировой экономики. За последние полтора месяца ведущие мировые индексы снизились на 4–10%, валюты снизились к доллару США на 3–9%. При этом рублевые активы оказались в числе аутсайдеров. Индекс Московской биржи снизился относительно исторического максимума, установленного в начале июля, на 8%, до 2620 пунктов, индекс РТС потерял более 11%. В то же время курс доллара вырос в России на 4% и закрепился выше уровня 66 руб./$. В то же время вложения в ПИФы драгоценных металлов принесли их держателям 14–20%.

Золото, как правило, пользуется повышенным спросом в периоды турбулентности на глобальных финансовых рынках.

Поэтому высокий интерес к металлу проявляют и международные инвесторы. По данным Bloomberg, в середине августа активы биржевых индексных фондов достигли максимального уровня с марта 2013 года — 2400,7 т. Это почти на 180 т выше значений двухмесячной давности (см. “Ъ” от 13 августа).

С риском стоит повременить

В ближайшие месяцы участники рынка ожидают снижения спроса на самые рисковые стратегии. «В связи с окончанием дивидендного периода и роста волатильности на внешних рынках интерес к ПИФам акций может уменьшиться во втором полугодии 2019 года»,— считает Ренат Малин. В условиях высокой неопределенности относительно торговых переговоров США и Китая Виктор Барк ожидает увеличения спроса на смешанные фонды и фонды облигаций — как рублевые, так и валютные.

В случае дальнейшей эскалации конфликта между странами увеличится приток и в фонды фондов. «Это может быть золото или надежные западные облигации с высоким кредитным рейтингом. В более долгосрочной перспективе в период кризиса имеет смысл начинать покупать паи фондов акций, как российских (например, сырьевой сектор), так и иностранных после снижения»,— отмечает начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константин Кирпичев.

Виталий Гайдаев