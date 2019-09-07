Немецкие ученые выяснили, как образование соотносится с уровнем счастья

Счастье — эфемерная материя. Тем не менее ученые не оставляют попыток его измерить и отразить в цифрах. Недавно свое исследование на эту тему провели сотрудники Института немецкой экономики (IWD) в Кельне. Они исходили из того, что нередко люди связывают удовлетворенность жизнью с успешной карьерой, которая в свою очередь является следствием хорошего образования. Однако до определенного предела. Специалисты с очень высоким уровнем образования (например, доктора наук) менее счастливы, чем их мерее квалифицированные сограждане. Вероятно, вследствие очень высоких ожиданий от жизни и сложностью с поисками достойной работы.

Как оказалось, выбор будущей профессии или сферы деятельности играет значительную роль для дальнейшей удовлетворенности собственной жизнью. Согласно исследованию, самыми счастливыми в Германии являются лингвисты (выпускники кафедр германистики, англистики, лингвистики, славистики и других). 73,3% опрошенных лингвистов заявили, что очень довольны своей жизнью (на восемь-десять баллов по десятибалльной шкале). Помимо них большая доля счастливых людей (около 70%) была зафиксирована среди тех, кто изучал религию и социологию. Таким образом, удовлетворенность жизнью скорее приносят гуманитарные науки. Для сравнения, общая доля счастливых среди выпускников всех направлений составляет чуть более 60%. Внизу рейтинга расположились представители естественных наук. Среди них довольными жизнью себя могут назвать лишь около 30%. Также не очень много счастливых среди философов и стоматологов (43,5% и 45,6% соответственно).

Попадание в нижнюю часть рейтинга стоматологов может свидетельствовать и о том, что перспектива высоких доходов в будущем не оказывает значительное влияние на уровень счастья. В целом ученые IWD выяснили, что счастье и доходы коррелируют лишь до определенного уровня. Когда годовой доход специалиста достигает €60–70 тыс. в год, их дальнейший рост уже не приносит большей удовлетворенности своей жизнью. Придание ей смысла играет более важную роль для достижения счастья, чем высокие доходы. В частности, с помощью профессии, которая воспринимается как призвание, а не просто способ зарабатывания денег.

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