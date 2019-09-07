К аренде машин подключилась ГИБДД

Столичная Госавтоинспекция раскритиковала систему доступа к автомобилям каршеринга. Дистанционная проверка документов, используемая компаниями, позволяет садиться за руль злоумышленникам по подложным аккаунтам. В отношении нарушителей уже заводят уголовные дела за угон машины. Опрошенные “Ъ” участники рынка и эксперты считают, что проблема преувеличена.

УГИБДД по Москве впервые представило данные о нарушениях, которые совершают пользователи системы каршеринга. Москва, напомним, является крупнейшим в РФ рынком услуг краткосрочной аренды автомобилей: к концу года в системе ожидается более 25 тыс. машин.

С июля 2019 года инспекторы остановили для проверки более 9 тыс. автомобилей: 2,78 тыс. водителей наказаны за нарушения ПДД, из них 60 управляли машиной без документов, 59 управляли в состоянии опьянения или отказались от медицинской проверки, 21 выезжал на встречку.

За время проверки зарегистрировано 100 ДТП с участием машин каршеринга.

В ГИБДД отмечают проблему несанкционированного доступа к автомобилям. Во всех компаниях действует единый алгоритм: нужно скачать приложение и прислать на проверку фото водительских прав, паспорта и снимок-селфи с паспортом. Такая практика появилась недавно, в 2015 году нужно было приезжать в офис компаний для регистрации или вызывать курьера для передачи документов. Упрощенная схема регистрации дает возможность «неправомерного использования автомобилей, в том числе посредством использования чужих аккаунтов, их хищения или самостоятельного оформления на подставных лиц», считают в московской Госавтоинспекции.

ГИБДД приводит в пример случай на Садовом кольце в конце августа. После проверки документов выяснилось, что водитель каршеринговой машины управляет авто под чужим аккаунтом в состоянии опьянения. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 166 УК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подобных нарушений пока немного: выявлено всего шесть фактов управления автомобилем каршеринга водителем без аккаунта или по подложному аккаунту.

«Люди, у которых нет прав или которые не могут взять машину из-за возрастных ограничений, возможно, и покупают доступ к подложным аккаунтам, оформленным на других людей,— говорит издатель проекта "Трушеринг" Юрий Николаев.— Но это происходит не по вине компаний, а потому что есть проблема с утечкой персональных данных: можно купить базу данных с фотографиями паспортов, прав и селфи с документами. Если запретить компаниям онлайн-регистрацию, то каршеринг вообще перестанет развиваться».

«В "Драйве" категорически запрещено передавать управление автомобилем или аккаунт третьим лицам,— заявил “Ъ” представитель "Яндекс.Драйв" Дмитрий Горчаков.— На основе машинного обучения мы учимся определять манеру езды. Если человек водит излишне агрессивно, то может лишиться доступа к сервису временно или навсегда. Эту технологию также можно использовать для определения факта передачи аккаунта по изменению манеры вождения». Нарушить ПДД может водитель и на личном транспорте, отметили в пресс-службе Youdrive. «Личная явка при регистрации в сервисе никак не сможет повлиять на сознательность водителя,— говорят там.— Воспользоваться подставными аккаунтами крайне сложно. В нашем сервисе существует селфи-проверка, периодически запрашивающая фото у водителя перед поездкой. Такой запрос всегда приходит перед первой арендой».

Дистанционная регистрация является мировой практикой, прокомментировали заявления ГИБДД в пресс-службе департамента транспорта Москвы. «Есть множество алгоритмов проверки достоверности фото, что снижает риск неправомерного доступа и регистрации по чужим документам,— говорят в ведомстве.— Совместно с операторами мы обсуждаем меры по защите доступа к автомобилям сервиса с неправомерных аккаунтов — уже сейчас компании внедряют их. При этом мы понимаем, что владельцам автомобилей краткосрочной аренды нужно усилить контроль за водителями и использовать средства идентификации, которые уже есть на рынке».

Иван Буранов