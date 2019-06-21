Московскому каршерингу не хватает руля

Автомобилями каршеринга пользуются преступники, иностранцы и несовершеннолетние подростки, не имеющие водительских прав. Эти и другие проблемы сервиса краткосрочной аренды автомобилей выявили в столичной Госавтоинспекции. Ситуация связана с неконтролируемым развитием каршеринга — этот сервис нужно регулировать на законодательном уровне, считают в ведомстве.

О проблемах, возникающих в Москве в связи с развитием сервисов каршеринга (краткосрочная аренда автомобилей через мобильные приложения), рассказал заместитель начальника УГИБДД по Москве Алексей Диокин во время научно-практической конференции в Научном центре безопасности дорожного движения МВД.

Первые каршеринговые компании появились в Москве в 2012 году. Сейчас в столице работает десять компаний с общим автопарком около 17 тыс. машин, к концу года ожидается 25 тыс. автомобилей, в 2020 году — 30 тыс. Необходимо «правовое регулирование» каршеринга: без него, по словам господина Диокина, создается угроза не только безопасности на дорогах, но и общественной безопасности в целом.

Упрощенная и дистанционная процедура создания аккаунта, пояснил Алексей Диокин, предоставляет возможность «неправомерного использования» автомобилей не только лицам, у которых нет прав, так и преступникам. Аккаунт можно украсть или оформить на подставное лицо, говорит он. В 2018 году сотрудники ГИБДД задержали 23 гражданина, которые подозревались в совершении преступлений, перемещаясь на автомобилях каршеринга. В 2019 году выявлено четыре подобных случая.

Выявляются факты, когда несовершеннолетние участники дорожного движения покупают аккаунты компаний за 2–3 тыс. руб., садятся за руль автомобиля, не имея на это права, и попадают в ДТП.

«Недавно вскрылась и новая особенность автомобилей системы каршеринга,— добавил Алексей Диокин.— Если гражданин РФ получает доступ к аккаунту компании, то служба безопасности проверяет его на предмет лишения прав, нахождения в розыске. Это само по себе вызывает определенное сомнение (информационная система ГИБДД закрыта.— “Ъ”). Каким образом проходит проверка, если аккаунт заводит гражданин другой страны, предъявив свое национальное водительское удостоверение? У нас уже есть случаи, когда граждане Казахстана заводили аккаунты, пройдя все проверки, потом попадали в ДТП, в которых гибли люди».

По мнению Алексея Диокина, нужно на уровне законодательства закреплять понятия каршеринга, регулировать эту деятельность, а также «вводить самые жесткие меры по обеспечению безопасности». По данным УГИБДД по Москвы, за пять месяцев 2019 года выявлено 112 ДТП с участием машин краткосрочной аренды, в результате которых три человека погибли и 137 пострадали. С учетом текущих проблем, отметил Алексей Диокин, в Москве будет сложно достичь показателей по снижению аварийности к 2024 году — это заложено в майских указах президента и нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги».

Госавтоинспекция не первый раз обращает внимание на проблемы каршеринга. В апреле ведомство объявило о плане создать систему, которая позволит каршеринговым компаниям пробивать клиента на нарушения и наличие прав при выдаче автомобиля. Часть компаний уже объявили о планах ужесточить контроль за водителями: компания «МатрешCar» планирует установить на своих машина алкозамки, чтобы исключить вождение в пьяном виде.

Водитель без удостоверения, несовершеннолетний или преступник может оказаться за рулем любого автомобиля, не только каршэринга, заявили “Ъ” в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Кроме того, отметили в ведомстве, компании уже внедряют меры по защите доступа с неправомерных аккаунтов, запрашивая селфи с документами и машинами, улучшая способы верификации. «Компании просили УГИБДД по Москве дать возможность оперативной проверки действительны ли водительские права, и имеются ли штрафы за серьезные нарушения ПДД,— рассказали “Ъ” в дептрансе.— К сожалению, такого быстрого сервиса пока не предоставлено. Можно только отправить письменный запрос, приложив согласие того, кто хочет получить автомобиль каршеринга. Ответ придет не ранее 30 дней».

Сооснователь компании Youdrive Борис Голиков утверждает, что аккаунт украсть почти невозможно. «Во-первых, мы запрашиваем все документы и селфи с паспортом во время регистрации,— пояснил он “Ъ”.— Во-вторых, перед началом поездки мы просим некоторых пользователей прислать фото с машиной. Причем новые пользователи это должны делать чаще, по мере увеличения поездок — реже. В любом случае примерно каждые десять поездок надо фотографироваться. Что касается иностранцев, то мы проверяем их гораздо строже и тщательнее, чем россиян, и требуем, в частности, депозит. Мы отработали эту систему во время ЧМ по футболу». По мнению господина Голикова, в отдельном регулировании рынок каршеринга не нуждается: пользователь сервиса ничем не отличается от любого другого водителя, подчиняется ПДД, КоАП и другим документам.

«Изначально, когда рынок каршеринга зарождался, верификация новых пользователей происходила исключительно очно, поэтому проблем с аккаунтами не было,— говорит один из участников рынка краткосрочной аренды авто, пожелавший не называть себя.— Но затем некоторые крупные игроки стали проверять документы дистанционно, это гораздо быстрее, и всем остальным пришлось вводить аналогичный сервис. Надо подумать о возможном возвращении очной регистрации или регистрации через портал госуслуг. Возможно, необходим еще какой-то черный список пользователей, но вопрос в том, кто его будет вести».

Иван Буранов