Владелец аэродрома в Жуковском заказал приборы для отпугивания птиц

АО «Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова» (ЛИИ), на территории которого находится международный аэропорт Жуковский, заказал приборы для отпугивания птиц, следует из данных портала о госзакупках. Месяцем ранее самолет «Уральских авиалиний» с 233 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку неподалеку от Жуковского после того, как в его двигатели попали птицы. Орнитологическую безопасность обеспечивал ЛИИ.

Согласно информации на портале, ЛИИ заказал поставку биоакустических установок с блоком управления, отпугивателя птиц «Зеркальные шары». Максимальная стоимость контракта — 1,2 млн руб.

После многочисленных проверок, проведенных по факту с аварийной посадкой самолета в кукурузном поле, было заявлено, что власти примут меры для ликвидации обнаруженных незаконных свалок у аэропорта, а его орнитологическая безопасность будет усилена.

О том, как пилоты посадили атакованный птицами самолет, читайте в материале “Ъ” «Самолет оказался в отчаячном положении».