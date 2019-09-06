Власти сообщили о наличии опасных объектов рядом с Северодвинском

Архангельские власти сообщили о наличии потенциально опасных объектов на берегу Двинской губы Белого моря после ЧП на военном полигоне под Северодвинском. Они также заявили, что угрозы жизни и здоровью жителям в районе села Нёноксы нет.

«Администрацией муниципального образования Северодвинск ответственные органы оповещены о нахождении потенциально опасных объектов»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства региона. Отмечается, что о потенциальной угрозе оповестили «Росатом», Минобороны, Росгидромет и Северодвинский территориальный отдел управления Роспотребнадзора.

«Я не собираюсь комментировать ничего из того, что не имеет отношения к правде и разумному отношению к событиям. Комментировать фейковую ерунду я не собираюсь»,— сказал об этом сообщении губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Напомним, 8 августа произошел взрыв на полигоне под Северодвинском, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. В Росгидромете это связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Президент России Владимир Путин позднее заявил, что никаких угроз из-за взрыва под Северодвинском нет.

О повышении радиационного фона в Северодвинске читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».