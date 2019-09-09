«Ключевое отличие будет в гибкости»

Переобучение и развитие новых навыков у тех, кому 30–50 лет, станет не менее важным направлением для рынка труда, чем получение базового образования, спрогнозировал в интервью “Ъ” глава глобальной практики в области образования группы Всемирного банка Хайме Сааведра. По мнению эксперта, чтобы сократить разрыв в требуемой и фактической квалификации, система образования должна стать максимально гибкой, чтобы любую степень можно было получить в любом возрасте.

— Во всем мире все активнее идет дискуссия о коренных изменениях в образовании, связанных с цифровизацией. Как вы видите этот тренд?

— Надо сказать, что в России ситуация обстоит намного лучше, чем во многих других странах, у страны выше положение по индексу человеческого развития Всемирного банка. Цифровизация и использование технологий действительно может повысить эффективность образовательного процесса, решить проблемы, связанные с вовлечением детей в процесс обучения в классе, выровнять общую скорость усвоения материала — у детей ведь разные способности и разные скорости восприятия материала.

Однако, в любом случае, правильное управление технологиями для повышения обучающего процесса требует высокой квалификации учителей, поэтому важнейшим фактором в рамках деятельности банка является акцент на инвестициях в подготовку учителей, технологии же воспринимаются как вспомогательный элемент. По крайней мере в обозримом будущем технологии не заменят учителя, а позволят поддержать его работу, ведь процесс обучения все в меньшей степени заключается в предоставлении информации и в большей — в оказании поддержки ученикам в ее восприятии и освоении.

При этом каждая страна, конечно же, должна адаптировать эти практики к своим условиям.

Если мы возьмем скандинавские страны, например, то там, конечно, освоение технологий идет быстрее, они огромное внимание уделяют тому, что технологии должны стать инструментом для учителей, поэтому именно учителю отведена роль выбора технологии, которая позволит лучше адаптировать материал для обучения в классе, уточнить методы и методику преподавания.

— Концепция индивидуализированного образования предполагает переход к более гибкой оценке результатов обучения. Останутся ли экзамены в будущем?

— Я думаю, что в целом все же страны будут продолжать проводить экзамены и по-разному будут решать этот вопрос в зависимости от уровня развития образовательной системы страны. Но нужно удостовериться, что у всех есть определенный базовый набор данных, и в этом смысле у России дела обстоят очень хорошо, в других странах это проблема, потому что далеко не все, оканчивая начальную школу, могут читать и писать грамотно, поэтому здесь важны стандартные экзамены. При этом необходимо уделять внимание и другим навыкам, которые трудно поддаются измерению. Мы в принципе знаем, как измерять достижения в точных дисциплинах, в чтении, но также нам нужно разрабатывать инструментарий для оценки социоэмоциональных навыков, работы в команде, творческого мышления, то есть тех навыков, которые будут важнейшими в будущем, но востребованы и сейчас.

— Образование часто рассматривается как один из ключевых способов снижения неравенства. Видите ли вы эту взаимосвязь на практике?

— В целом образование — это один из наиболее важных механизмов повышения равенства возможностей, что необязательно означает сокращение общего неравенства итоговых показателей жизни, но обеспечение равенства доступа к образованию и реализации своих способностей — это важнейшая задача. Если мы посмотрим на ситуацию в мире, то увидим, что в странах с более высокими показателями образования общие экономические показатели также выше.

— Многие опасаются негативных последствий развития технологий для рынка труда, как их минимизировать?

— У нас есть две проблемы, точнее, две трудные задачи: первая касается молодежи — здесь в целом отмечается нехватка навыков и квалификации. Помимо социоэмоциональных навыков, необходимы и цифровые — чтобы каждый мог адаптироваться к потребностям рынка труда.

Мы уверены в том, что через десять лет исчезнут какие-то специальности, которые существуют на сегодняшний день, но точно так же мы не могли себе представить, например, 15 лет назад, что возникнут какие-то специальности сегодня.

Важнейшим фактором является наличие гибких навыков, которые позволят вам осваивать разные технологии и осваивать те навыки, которые будут востребованы в будущем.

Вторая сложная проблема, касается не 15-летних, а тех, кому 30–40 лет. Они уже получили образование, но будут оставаться на рынке труда еще около 30 лет — поэтому их обучение цифровым навыкам не менее важно. Эта проблема часто преуменьшается, но по мере улучшения здравоохранения люди будут дольше оставаться на рынке труда. В России эта проблема стоит достаточно остро. Когда мы говорим, что есть автоматизация производства, искусственный интеллект, который сменит ручной труд, это, конечно, верно, мы говорим об этом в контексте модернизации, и мы говорим об этом на протяжении столетий. Но мне кажется, что история повторяется. Будут возникать новые виды профессий, особенно в секторе услуг, который потребует новых навыков. Но, безусловно, не у всех будет доступ к этим новым профессиям.

— Но занятость в секторе услуг часто ассоциируется с меньшим уровнем оплаты труда.

— Раньше мы действительно наблюдали более низкий уровень оплаты труда, но что будет в будущем, какая будет структура рынка труда, мы пока не знаем. У нас будут возникать новые места в здравоохранении, в том числе это будет связано с уходом за стареющим населением.

— Исследователи расходятся в оценке того, что происходит с долей труда по отношению к капиталу в мировой экономике. Как вы это видите?

— Мы видим, что доля труда сокращается, и это достаточно широкий феномен, который мы наблюдаем в мировом масштабе. Но важно подчеркнуть, это важна не доля труда как таковая, а то, как имеющиеся ресурсы используются для инвестиций в образование, в здравоохранение и в развитие человеческого капитала. Если доля капитала растет вслед за растущими прибылями компаний, то есть возможность взимать больше налогов и направлять их на развитие человеческого капитала. Если это происходит, это хорошая новость. Но вопрос заключается в том, инвестируем ли мы достаточно в человеческий потенциал во всем мире? Ответ, скорее всего, будет «нет» — и это одна из причин, почему мы во Всемирном банке уделяем инвестициям в человеческий капитал такое внимание. Для этого был разработан индекс человеческого капитала, который измеряет разрыв между тем, как обстоят дела сегодня и какой была бы производительность при достаточном объеме инвестиций в образование и здравоохранение.

К примеру, сегодня в среднем производительность составляет лишь 56% от потенциальной. У лидера этого рейтинга Сингапура показатель по индексу человеческого капитала — 88%, у России он равен 73%, это выше среднего, но необходимо и дальше инвестировать в учителей, в развитие цифровых навыков. Конечно, приоритеты будут отличаться от более бедных стран. Потому что в странах с уровнем доходов ниже среднего основная задача — сделать так, чтобы дети обладали навыками чтения и правописания.

— Нужно наращивать именно государственные инвестиции или не только?

— Когда вы говорите «частные инвестиции», то все зависит от того, что вы имеете в виду. Говорим ли мы об участии в образовании и здравоохранении или финансировании этого процесса. Частный сектор может внести большой вклад в развитие инноваций в этих секторах, но финансирование скорее происходит со стороны государства или семей.

В том, что касается базового образования, общество должно обеспечить порядок, при котором у всех есть возможность получения полного спектра таких услуг. В наиболее развитых экономиках это происходит за счет средств государства.

Что касается высшего образования — здесь сложнее. Существуют разные системы финансирования. В каких-то случаях основную долю финансирует государство, в каких-то случаях это происходит за счет семейного капитала, но нужно при этом стремиться к обеспечению равных возможностей. Чтобы не было такого, что талантливый ребенок из необеспеченной семьи не может получить образования.

— Какие меры могут быть наиболее эффективны для сокращения разрыва в навыках у людей, уже получивших базовое образование?

— Есть проблема, которую мы наблюдаем во многих странах,— это то, что у нас есть технические и профессионально-технические учебные заведения с одной стороны, а с другой — вузовское обучение. Но нам необходимо унифицировать и интегрировать эти две системы. Например, если кто-то поступает в профессионально-техническое училище, но хочет дальше продолжать свое образование в вузе, нужно дать такую возможность. И наоборот, человек может испытывать потребность в дополнительном техническом образовании.

Неверно считать, что человеку достаточно проучиться в университете четыре года. Обучение никогда не должно заканчиваться.

Необходимо развивать и постдипломное образование. Ключевое отличие новой системы образования от предыдущей будет в гибкости — то есть возможности пройти любую образовательную траекторию в любом возрасте — и в непрерывном характере обучения.

Интервью взяла Татьяна Едовина