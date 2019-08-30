«Будут крайне востребованы soft skills»

На этой неделе стало известно, что в 2020 году Институт «Стрелка» запустит экспериментальную постдипломную программу The Terraforming, участники которой обратятся к темам преобразования городов, технологий и экосистем Земли, чтобы обеспечить продолжение нашей жизни на планете. Список преподавателей напоминает команду космического корабля, среди них – футуролог, философ, теоретик новых медиа, исследователь капитализма, профессор ландшафтной архитектуры из Гарварда и многие другие. Накануне начала нового учебного года «Коммерсантъ Стиль» выяснил у лекторов и тьюторов «Стрелки», каким будет образование для взрослых в будущем и какие навыки необходимо «прокачивать» современному человеку, чтобы оставаться конкурентоспособным через десятки лет.

Бенджамин Браттон

Программный директор Института «Стрелка», профессор визуальных искусств Калифорнийского университета. Бенджамин также преподает цифровой дизайн в Европейской Высшей Школе и является приглашенным профессором в Южнокалифорнийском архитектурном университете (SCI-Arc) и Нью-Йоркском университете в Шанхае

Образование не должно быть развлечением и должно сражаться с глупостью, которая его часто сопровождает.

Понятия «информация» и «развлечение» сегодня срослись разрушительным для информации образом, и она начала подаваться, как интернет-реклама, через яркую и привлекательную оболочку.

Когда образование воспринимается всего лишь как еще один вид «контента», оно неизбежно начинает конкурировать с индустриями, намного более эффективными с точки зрения донесения развлекательного контента до аудитории. Это не значит, что образование не может содержать развлекательный элемент, как и то, что скука является его обязательной составляющей. Но развеивать скуку не его цель.

Будущее образования? Учить работать со сложными языками, сложной математикой и сложными историческими процессами, чтобы в дальнейшем было комфортно работать со сложным и не ожидать только развлекательного.

Шила Левант де Бреттвиль

Графический дизайнер, художница. Профессор школы графического дизайна в Йеле и глава факультета коммуникационного дизайна в Отисовском колледже искусств и дизайна, лектор Публичной программы Института «Стрелка»

Прежде всего, очень полезным и важным является межнациональное и межкультурное взаимодействие. Кроме того, недостаточно быть профессионалом в одной области, необходимо обладать широтой знаний и умений. И я далеко не единственная, кто считает, что будут крайне востребованы мягкие навыки (soft skills), которые помогают выстраивать связи и налаживать взаимодействие между людьми. К ним относятся умение слушать, управлять временем, подходить к своей деятельности осознанно и соотносить ее с деятельностью других людей, оценивать и применять свой набор навыков.

В школе графического дизайна в Йеле, в которой я преподаю, мы даем возможность расширить одну дисциплину за счет других. В отличие от академического образования, которое во многом проходит в четырех стенах, мы поощряем студентов учиться за пределами класса. Они общаются, изучают антропологию, слушают лекции Келлер Истерлинг, архитектора, урбаниста и профессора Архитектурной школы Йеля и Института «Стрелка», архитектора Джоэля Сандерса, который говорит о гендерном и социальном равенстве и общественных пространствах, они посещают занятия, которые не говорят напрямую о графическом дизайне, но таким образом позволяют им понять, что по-настоящему важно для его создания.

Николай Бояджиев

Архитектор и специалист по стратегическому дизайну, выпускник программы «Гибридный урбанизм» Института «Стрелка», тьютор образовательных программ «Новая норма» и The Terraforming. Николай преподавал в НИУ ВШЭ в Москве, McGill SoA в Монреале, KADK в Копенгагене, IAAC в Барселоне, а также в исследовательской программе Digital Earth

Образование будущего представляет собой треугольник, экосистему из академических институций, в которых есть структура, критерии и фундаментальная база, из обучающих платформ на YouTube, где самостоятельно можно изучить практически что угодно, и из таких экспериментирующих с форматами институций как «Стрелка»— люди в них также занимаются самообучением, но в более структурированном виде.

Появление новых технологий, процессов и задач ведет к необходимости постоянно совершенствовать и расширять свои навыки. Но это не единственная причина. Еще одна заключается в том, что иначе у нас вырабатывается «туннельное зрение» — мы начинаем видеть мир сквозь созданные ранее шаблоны и штамповать их, в то время как новые идеи возникают, когда мы выходим за рамки привычного. Именно поэтому так важно стирать границы между различными дисциплинами. Важно уметь задавать правильные вопросы, потому что формулировка во многом предопределяет то, каким будет ответ. Альберт Эйнштейн говорил, что, если бы у него был час на решение проблемы, то 55 минут он бы потратил на ее формулирование, а оставшиеся 5 — на ее решение.

Образование будущего предлагает умение размышлять и действовать нешаблонно и совершенствовать свои навыки не только, когда этого требует технологический прогресс, но и когда возникает привыкание к имеющимся паттернам. Поэтому образование будущего не заканчивается школой или университетом, оно циклично.