Дебиторку новороссийской пирамиды «Джи Эф Ай» оценили в 681,1 млн рублей

Инвентаризационная опись дебиторской задолженности ООО ТИК «Джи Эф Ай», зарегистрированной в Новороссийске, показала, что перед банкротом в долгу находятся 13 физических лиц и организаций. Общий размер дебиторской задолженности составляет 681,1 млн руб., львиная доля которой принадлежит предполагаемому создателю финансовой пирамиды Дмитрию Галактионову – 652,2 млн руб.

Помимо этого, инвентаризационная опись нематериальных активов общества выявила имущество в виде двух товарных знаков, документы на которые не предоставлены, следовательно, их оценочная стоимость не определена.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, господин Галактионов зарегистрировал в 2011 и 2012 годах два одноименных ООО ТИК «Джи Эф Ай» в Краснодаре и в Новороссийске. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности краснодарского и новороссийского ООО с уставным капиталом 10 тыс. руб. значится предоставление финансовых услуг. Единоличным владельцем доли в уставном капитале обеих фирм указан Дмитрий Галактионов.

В сентябре прошлого года ГУ МВД по краю завершило расследование уголовного дела в отношении десяти членов организованной преступной группы, которых обвиняют в хищении более 1,1 млрд руб. у 1236 человек с помощью финансовой пирамиды «Джи Эф Ай». Сообщалось, что структуры компании «Джи Эф Ай» предлагали гражданам высокоприбыльные договоры займа с процентными ставками от 24% до 40% годовых под строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на международной валютной бирже.

Сам Дмитрий Галактионов и его заместитель находятся в международном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Как сообщают СМИ, господин Галактионов может находиться в одной из европейских стран. На имущество подсудимых наложен арест.

Дмитрий Михеенко