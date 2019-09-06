Будущим мотоциклистам добавят больше практики

В России может измениться процедура получения прав на вождение мотоцикла. Новую методику протестировали в одной из столичных автошкол. Ее позаимствовали у Австрии, где ученики выезжают на мотоцикле в город вместе с инструкторами. В России же до сих пор желающие получить права категории А учатся и сдают экзамен только на площадке. И впервые отправляются в город уже после получения удостоверения.

Внедрение новой системы позволит снизить смертность на дорогах, считает замначальника отдела Научного центра безопасности дорожного движения Москвы Николай Амелин: «В данный момент проводится проверка только теоретических знаний и первоначальных навыков управления. В условиях городского движения никто экзамен не сдает.

Мы выпускаем на дорогу людей, которые имеют только теоретические и первоначальные практические навыки управления транспортным средством.

Как они будут себя вести в условиях реального дорожного движения, никто не знает. Изменения в любом случае необходимы, потому что и федеральная целевая программа, и указ президента этого требуют. Воздействовать на молодых водителей со стажем до двух лет — это основное наше направление, должно быть какое-то снижение смертности».

По данным ГИБДД, только за первое полугодие на российских дорогах произошло больше 3 тыс. ДТП с участием мотоциклистов — погибли 330 человек. Это почти на 10% больше, чем год назад. О том, как австрийский метод обучения мотоциклистов тестировали в Москве, “Ъ FM” рассказала президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева: «Мы провели эксперимент на базе одной из автошкол в Крылатском. Нам выделили учащегося категории А, его посадили на учебный мотоцикл в городе, сзади ехал сотрудник ДПС тоже на мотоцикле, чтобы в случае нестандартных ситуаций отсечь движение. Кроме того, у ученика была в ухе рация — экзаменатор давал ему команды по движению на маршруте. За ним ехал еще и наш автомобиль, в котором был сотрудник ГИБДД, один из инспекторов экзаменационного подразделения и я».

Как говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты, в некоторых московских автошколах ученики все-таки выезжают в город на мотоциклах, хотя пока это незаконно. Это значит, что школы готовы изменить процедуру обучения. Но, помимо этого, следует ввести ограничения для мотоциклистов-новичков, в частности, запретить им управлять слишком мощными моделями, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Эта идея ограничения мощности или кубатуры двигателя для тех, кто только-только сел на мотоцикл, очень давно обсуждалась, но, к сожалению, в итоге повисла в воздухе. Почему нужны изменения в процедуре получения прав на вождение мотоцикла? Дело в том, что многие новички садятся за руль мощных машин. Если человек не понимает дорожную ситуацию, как ориентироваться в происходящем, то такой мотоцикл может, к сожалению, стать серьезным фактором, который приведет к авариям или непоправимым исходам.

Поэтому надо изменять не просто обучение и систему сдачи экзамена, но и вводить какие-то ограничения для водителей-новичков.

Например, первый год ты можешь ездить на мотоциклах небольшой мощности, а потом, если все нормально, то тебе уже открывается полноценная категория А. Нужно перейти именно к такой практике».

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Также в Австрии учащиеся выезжают на мотоциклах на загородные трассы — там это отдельный экзамен. В Москве его планируют протестировать на следующей неделе.

Анна Никитина