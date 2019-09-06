«Его жизнь остается африканской трагедией»

6 сентября в возрасте 95 лет умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Он был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года и помещен под домашний арест. За время его 30-летнего правления страна достигла рекордного уровня инфляции и превратилась в одно из беднейших государств мира. Как вспоминает экс-лидера Зимбабве иностранная пресса — в подборке “Ъ”.

Чем известен Роберт Мугабе Читать далее

The Hamilton Spectator (Гамильтон, Канада)

Мугабе был одним из последних оставшихся «великих людей» Африки, некогда революционных лидеров, которые, унаследовав карательный аппарат своих бывших колониальных правителей, использовали его… для личного обогащения и подавления граждан. Мугабе вышел из партизанских лесов в 1980 году и взял власть в стране, которая тогда называлась Южной Родезией и управлялась белым меньшинством, после долгой гражданской войны. Он обещал прагматизм и примирение. Но после многообещающего начала страна, некогда известная как житница всей южной части Африки, скатилась к безработице, гиперинфляции, голоду и болезням… Гордый, упрямый и лицемерный до конца, Мугабе так и не признал свою ответственность за тот ущерб, который причинил своей стране. При всем его уме и ловкости, говорят его критики, он так и не смог превратиться из лидера освободительного движения в главу государства. Вместо этого он превратил самый перспективный национальный эксперимент Африки в позорное фиаско.

Evening Standard (Лондон, Великобритания)

Когда Мугабе был избран первым премьер-министром Зимбабве в 1980 году после многих лет руководства борьбой против расистского режима Яна Смита, он пришел к власти с репутацией «партизана людей мыслящих» и с обещаниями демократии и примирения… Казалось, он мог, основываясь на своей положительной тогда репутации, показать пример другим африканским лидерам, перед которыми стояла та же задача — вести свои страны вперед в постколониальную эпоху. Но… поддавшийся, развращенный властью, движимый своей извращенной марксистской идеологией, Мугабе самым печальным образом не смог соответствовать своему же потенциалу. Вместо этого он предпочел обвинить Запад, и Британию в особенности, за все неудачи своего правления… Потому его смерть сегодня будет оплакана немногими, а его жизнь… остается африканской трагедией.

The Sun (Лондон, Великобритания)

Жестокий режим Мугабе сделал так, что на него самого его сограждане смотрели как на диктатора, страстно любившего роскошь. Эскадроны смерти, подтасованные выборы, обрушение экономики были последствиями его неумолимой погони за властью… Он так и не ответил за ту катастрофу, которую он спровоцировал… Роберт Мугабе прославился странными и тщеславными заявлениями, которые иногда пугали и вводили в замешательство. «Только бог, который меня назначил, может меня снять»,— заявил он однажды. «Зимбабве мое. Я — зимбабвиец. Зимбабве — зимбабвийцам!» — заявил он в другой раз.

The New York Times

Роберт Мугабе, старейший глава государства к моменту своего отстранения от власти в 2017 году, был единственным лидером, которого знали зимбабвийцы со времен получения независимости в 1980 году. Как многие освободители, Мугабе верил в то, что Зимбабве его, что он будет руководить ею до смерти… В промежутке (между приходом к власти и свержением.— “Ъ”) Мугабе оставался непостижимым, а по мнению многих и противоречивым. Отстраненный, расчетливый, аскетичный, рассудочный, самопровозглашенный революционер, вдохновленный тем, что он однажды назвал «марксистско-ленинско-маоистским учением», Мугабе напускал на себя манеру учителя. Высокомерного, в очках… Тем не менее его жажда власти была ничем не прикрытой.

Zimbabwe Broadcasting Corporation (Хараре, Зимбабве)

Символ освобождения Зимбабве, отец-основатель товарищ Роберт Мугабе умер… Президент Эммерсон Мнангагва подтвердил эту печальную весть… сообщив, что его предшественник был иконой освобождения, панафриканцем, посвятившим свою жизнь освобождению и предоставлению прав народу. Он добавил, что вклад товарища Мугабе в историю Зимбабве и всей Африки не будет забыт никогда».