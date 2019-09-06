Фигурантам дела о загрязнении нефтепровода вменили взяточничество

Представителям дочерних структур компании «Транснефть», связанным с делом о загрязнении нефтепровода «Дружба», инкриминируется получение взяток. Об этом “Ъ-Волга” сообщил адвокат Дмитрий Натариус со ссылкой на постановление следствия.

Из документа следует, что четыре сотрудника компании получали незаконное вознаграждение за прием в систему некачественной нефти от самарской фирмы «Нефтеперевалка».

Один из них, начальник приемно-сдаточного пункта (ПСП) Лопатино Роман Гладков с января 2017 по апрель текущего года каждый месяц получал от главы ООО «Союз-Нефть» средства за помощь с приемом смеси нефти и продуктов нефтепереработки от «Нефтеперевалки». В дальнейшем сырье закачивалось в экспортный нефтепровод.

Другой фигурант дела, руководитель отдела куйбышевского районного управления компании «Транснефть-Дружба» по товарно-транспортным операциям Роман Якушев с лета минувшего года получал по 150 тыс. руб. ежемесячно от заместителя главы фирмы «Магистраль» Сергея Баландина. Из этой суммы 100 тыс. руб. мужчина оставлял себе поступление в нефтепровод «Дружба» обводненной нефти и 50 тыс. руб. направлял диспетчеру компании «Транснефть-Дружба», господину Рубцову.

Третий фигурант дела, замглавы куйбышевского районного управления «Транснефть-Дружбы» по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, с октября минувшего по апрель текущего года получал от Сергея Баландина 600 тыс. руб. за бездействие. Еще 200 тыс. руб. он получил от Романа Гладкова.

Фигуранты рассказали о преступлениях во время допроса. Роман Гладков, Роман Якушев, Дмитрий Никишов и господин Рубцов в настоящее время помещены под домашний арест.

В апреле «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

Георгий Портнов