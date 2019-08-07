Фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» попросил смягчить ему меру пресечения

Обвиняемый в загрязнении нефтепровода «Дружба» Роман Ружечко попросил литовский суд смягчить ему меру пресечения, сообщил журналистам его адвокат Роландас Тилиндис. Господин Ружечко был задержан в Литве и арестован на три месяца.

«Нами подана просьба о смягчении меры пресечения, которая в установленном порядке должна быть рассмотрена в Вильнюсском окружном суде»,— сказал господин Тилиндис (цитата по ТАСС).

По его словам, прокурор не указал причину, по которой в качестве меры пресечения был выбран арест, что является аргументом в пользу его отмены. Господин Тилиндис сказал, что закон также допускает, что перед экстрадицией обвиняемого не обязательно содержать под стражей.

Ранее Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве. Он работал заместителем гендиректора по техническим вопросам ООО «Петронефть актив». Предпринимателю инкриминируются организация преступного сообщества или участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), кража из нефтепровода в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и приведение в негодность магистрального нефтепровода (ч. 4 ст. 215.3 УК РФ).

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ”.