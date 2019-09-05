Путин: с 2015 года в экономику Дальнего Востока инвестировано 612 млрд рублей

Инвесторы вложили в экономику Дальнего Востока 612 млрд руб. с 2015 года, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточном экономическом форуме. За пять лет, по его словам, было создано 39 тыс. рабочих мест, а рост промышленного производства составил 23%.

Президент отметил, что экономические достижения региона «необходимо конвертировать в социальный рывок», значительно повысив качество образования и медицины, при этом значительные улучшения жители ДФО должны почувствовать в ближайшее время. В частности, политик предложил создать медицинский кластер с филиалами иностранных клиник. Центр, по словам президента, должен функционировать в рамках российской юрисдикции, но иметь особый порядок регулирования, который позволил бы без избыточных формальностей «открывать подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать лучших зарубежных, специалистов, использовать лекарства и методики, уже доказавшие эффективность за рубежом».

Также необходимо «коренным образом» обновить сеть учреждений культуры на Дальнем Востоке. «Сделать их живыми, интересными, современными центрами притяжения для людей всех возрастов, детей и молодежи»,— добавил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что привлекательность региона уже значительно выросла: за последние годы отток населения Дальнего Вотока снизился вдвое, а суммарный коэффициент рождаемости выше, чем в других регионах страны.

Какими могут быть точки роста экономики ДФО, читайте в материале “Ъ” «Дальневосточное золото».