Медведев выделил средства на закупку за рубежом лекарств для детей с хроническими заболеваниями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении денег из Резервного фонда на закупку лекарств, которые не производят в России, для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. На своей странице в «Вконтакте» он также сообщил, что власти намерены до конца 2023 года наладить выпуск всех необходимых форм лекарств в России.

«Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам»,— написал господин Медведев.

В августе в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что планируют закупить около 10 тыс. упаковок не зарегистрированных в России психотропных препаратов. Для ввоза разработаны поправки к закону об обращении лекарственных средств: препараты будут закупать по квоте, сформированной исходя из числа нуждающихся. В детском хосписе «Дом с маяком» пожаловались “Ъ” на проблему с определением числа нуждающихся: данные хосписа не совпадают с данными региональных Минздравов.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «”Мы очень рады, что пройдет хотя бы закупка этих 10 тыс. упаковок”».