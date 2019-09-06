На главу ЦИКа Памфилову напали с электрошокером в ее доме

В дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой проник неизвестный и неоднократно ударил ее электрошокером. Пресс-служба МВД России сообщила, что по факту нападения возбуждено уголовное дело. Как сообщает аппарат ЦИК, госпожа Памфилова здорова и принимает участие в международной конференции в Москве.

О нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области в полицию сообщили около 1:30 сегодня, 6 сентября. Злоумышленник проник в дом госпожи Памфиловой через террасу, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере). Полиция ищет злоумышленника, дело взято на контроль руководством МВД России.

По данным источника «Интерфакса», основной версией нападения на дом госпожи Памфиловой является ограбление. Источник Telegram-канала Baza уточнил, что на постороннего человека в маске глава ЦИКа наткнулась, когда направилась в прихожую впустить гулявшего на участке кота. Нападавший забыл включить электрошокер и трижды ударил ее выключенным устройством. Из дома госпожи Памфиловой ничего не пропало.

О нападении — в материале “Ъ” «Элла Памфилова проявила бойцовский характер».