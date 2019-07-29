Кокорин и Мамаев работают в колонии упаковщиками

Профессиональные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драку, работают в ИК-4 в Белгородской области упаковщиками тюремных роб и получают зарплату в 11 тыс. руб. О жизни в колонии футболисты рассказали в интервью «Московскому комсомольцу».

«Нам сразу сказали, что все осужденные должны работать, и дали именно эту работу — упаковщиками. Альтернативы не было. Думаю, вакансии тренеров тут просто нет»,— рассказал Кокорин. По словам футболистов, выбор «профессии» обусловлен сроком: они должны выйти на свободу уже в декабре, и за такой короткий период обучиться более сложному делу невозможно.

Они также рассказали о различиях жизни в СИЗО и колонии. По их мнению, отношение к осужденным и условия их содержания несопоставимо лучше в колонии. «Не понятно все то, что происходит в СИЗО (речь не только о Бутырке). Люди ведь по факту еще не признаны виновными, но они живут намного хуже, чем уже осужденные в колонии»,— сказал Кокорин. При этом время, проведенное в СИЗО, спортсмен назвал «необходимым опытом».

На вопрос, появятся ли на теле Мамаева новые татуировки во время пребывания в колонии, футболист ответил: «Здесь это запрещено. Мы вообще стараемся не причинять неудобств колонии. Мы воспитанные люди на самом деле и не хотим ни у кого вызывать дискомфорт».

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и игрок «Краснодара» Павел Мамаев были приговорены Пресненским судом к полутора годам и году пяти месяцам колонии соответственно за драку, устроенную в октябре 2018 года в одном из московских кафе. После восьми месяцев, проведенных в Бутырском СИЗО, в начале июля были этапированы в колонию в Белгородской области.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Кокорину и Мамаеву подтвердили сроки».