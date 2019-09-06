Путин одобрил ипотеку под 2% для соотечественников, переезжающих из-за рубежа

Президент России Владимир Путин одобрил введение особых форм поддержки для переезжающих из-за рубежа соотечественников на период их адаптации на родине. Программа будет действовать только для переселенцев из дальнего зарубежья.

С вопросом о мерах господдержки в ходе встречи с представителями общественности во Владивостоке к президенту обратилась старообрядка Агриппина Ануфриев-Егорофф, переехавшая из Бразилии в Амурскую область. Она попросила ввести в ДФО кредитование по процентным ставкам, «к которым привыкли» переселенцы за границей — до 2%, а также рассрочку первого взноса сроком на пять лет.

«Мы подумаем над этим. Я думаю, что это возможно, тем более что для государства это не будет слишком обременительным, имея в виду, что это не массовый поток в сотни тысяч людей»,— ответил Владимир Путин.

Ранее президент поддержал идею ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Программа будет запущена уже в текущем году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье.

Согласно данным Агентства по развитию человеческого капитала в ДФО, в 2018 году на Дальний Восток вернулись около 5 тыс. соотечественников, которые воспользовались возможностью получить в безвозмездное пользование земельный участок по программе «Дальневосточный гектар».

Госпрограмма по оказанию содействия переселению соотечественников в Россию была утверждена в 2006 году. Соотечественниками признаются лица, относящиеся к народам, исторически проживавшим на территории России, а также отказавшиеся ранее от российского гражданства.