Путин анонсировал программу ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Программа будет запущена уже в текущем году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье.

«Мы вчера с коллегами — руководителями регионов — обсуждали этот вопрос; согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых»,— заявил президент в ходе выступления на Всероссийском экономическом форуме.

Программа льготной ипотеки первоначально может быть запущена сроком на 5 лет. Она будет профинансирована за счет средств госпрограммы «Развитие Дальнего Востока» и Фонда развития Дальнего Востока, уточнил Владимир Путин. «Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке, ниже чем в среднем по стране — в 5%. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно»,— добавил он.

Президент также подчеркнул необходимость значительно повысить объемы строительства современного жилья в ДФО, сделав его максимально доступным. Ранее Владимир Путин поручил и. о. губернатора Сахалинской области Валерию Лимаренко вместе с федеральным правительством подготовить программу поддержки региона в жилищном и дорожном строительстве. Сейчас на Сахалине 10% жилого фонда находится в аварийном состоянии.

В феврале президент поручил правительству довести ставку по ипотеке до 8% к 2024 году по всей стране. Глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что в ближайшие два года кредитная организация снизит ставку по ипотеке до 7%.

Что обсуждают на Восточном экономическом форуме в 2019 году — в публикации “Ъ”.